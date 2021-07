Huligani koji su zapalili LGBT zastavu napali novinarku: 'Zašto slikaš moju djevojku, k.....?'

Novinarku 24 sata Teu Paponju jučer je oko 22.30 sati nakon završetka Zagreb Pridea napala žena koja je bila dio skupine mladih koji su palili LGBT zastavu ispred Državnog arhiva.

- Pri dolasku sam primijetila policijska vozila i skupinu policajaca koji su stajali oko grupice mladića s kojima su bile i dvije djevojke. Čula sam od okupljenih da je ta skupina palila LGBT zastavu. Prišla sam policajcu i predstavila se kao novinarka te ga pitala što se dogodilo. Zamolio me da se udaljim. Nakon toga sam stala sa strane i fotografirala događaj. Ubrzo mi je prišao jedan od mladića u društvu djevojke i rekao “Zašto slikaš moju curu, k.......?” Odgovorila sam mu da sam novinarka i spomenula paljenje zastave. On je rekao da njegova djevojka nije palila zastavu, a ona me potom napala, ispričala je Paponja jučerašnje događaje.

Prije nego što su krenuli vrijeđati i udarati novinarku, napali su i mladića koji je istrgnuo LGBT zastavu iz ruku palitelja.

- Jedan od njih pogodio me nekim sprejom u glavu. Bilo je mnogo krvi. Situacija je bila loša no policija je napadače ipak privela, kazao je mladić.

Policija je privela napadače, a mladiću je pružena liječnička pomoć.

- U subotu oko 22.30 sati za vrijeme dok su se 32-godišnjakinja, 21-godišnjak i 22-godišnjak nalazili na Trgu Marka Marulića sa zastavom duginih boja, prišlo im je više nepoznatih počinitelja od kojih je jedan 22-godišnjaka udario šakom u lice, nakon čega su uzeli i zapalili zastavu. Potom je za sada nepoznata ženska osoba prišla njegovim prijateljima te ih oboje šakom udarila u lice. Napadnutima je pružena liječnička pomoć te je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni. U službene prostorije privedeno je pet osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem, uhićene su i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje, kazali su iz PU zagrebačke.

- I dok mi je jedan od policajaca rekao kako je po njemu mahanje tim zastavama isto kao da on odjene Dinamovu majicu i tako hoda po Splitu, njegove kolege postupale su visokoprofesionalno, kazala je jedna od svjedokinja koja je dala iskaz u policiji.

