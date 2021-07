Povorka stigla na Ribnjak. Tomašević: Ima napretka, ako ništa jer je gradonačelnik prvi put došao u 20 godina

Dvadeseta Povorka ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i duginih obitelji Zagreb Pridea održava se pod geslom "Prajd zauvijek!“.

Tijek događaja:

16.45 - Povorka je stigla na Ribnjak gdje će se održat prosvjedni skup pod nazivom 'Dvadeset Prajdova zajedno u drugarstvu i otporu'. Nakon obraćanja predstavnika Organizacijskog odbora Povorke ponosa i drugih prigodnih govora, slijedi druženje i zabavni program.

Foto: Kruno Galjar

15:35 - Službeno je krenula povorka Zagreb Pridea.

15:30 - Na Pride je stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Napredovali smo, ovo je prvi put kad gradonačelnik dolazi na Pride, puno prekasno nakon 20 godina. Bio sam svake godine. Zagreb je otvoren grad i slavi sve razlike i nitko neće biti diskriminiran. Vidi se iz izjava političara zadnjih dana da još postoji prostora za napredak, a takve su izjave jako opasne, komentirao je gradonačelnik.

Prokomentirao je kratko i uhićenja posljednih dana, ali i žičaru koja još nije otvorena.

- Za neke zaposlenike smo dobili rješenje o istražnom zatvoru i čekamo sad za druge osobe. Javnu nabavu smo sad zaustavili iz financijskih razloga i provjere ćemo ubuduće raditi sami. Što se tiče žičare, još traju izvidi i sam sam podnio prijavu i tu se sada vodi jedan pravni spor i na temelju toga ćemo vidjeti kako ćemo djelovati. Na ime ZET-a je dignut kredit kojeg plaćamo i to je velik problem koji se mora riješiti, kazao je.

- Vjerujem da će biti još uhićenih i da je ovo samo vrh sante leda, mislim da je ključno da ti procesi traju što kraće, a ne sedam i više godina kako je to već bilo, nadodao je.

15:36 - Podršku Zagreb Prideu dao je i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović (SDP).

- Treba podržati slobodu seksualne orijentacije u zemlji u kojoj se seksualna orijentacija još uvijek proglašava bolešću. Treba stvarno doći ovdje i podržati slobodu izbora i ljubav i zato sam ja ovdje i bit ću svaki puta kada ih treba podržati, kratko je dao izjavu Klisović.

15:24 Izjavu s Pridea dala je i Sandra Benčić (Možemo!) koja na festival dolazi svake godine.

- Nisam bila u organizaciji, pomagala sam oko promidžbenih i pravnih stvari. Puno se toga promijenilo nabolje i to je jedna od stvari u kojima je Hrvatska išla na bolje. Kad usporedim s prvim Prideom kada su nas specijalci morali čuvati do toga gdje je to jedna šarena manifestacija na koju možemo dolaziti i sa svojom djecom i gdje se nitko ne boji za svoju sigurnosti. Naravno tu je bio napredak i oko zakonodavnih okvira i moramo govoriti da je napredak postignut, kaže Benčić.

15:13 - Stigao je i Domagoj Hajduković (SDP), jedan od hrvatskih političara koji je otvoreno objavio svoju spolnu orijentaciju homoseksualca.

- Prije sam bio komunjara, sad sam pederčina, nije se puno toga promijenilo što se tiče mog privatnog života. Nisam dobivao toliko negativnih komentara od građana, više od političara. Svijest ljudi se treba promijeniti - ljudi koji ne rade drugima ništa nažao ne mogu biti prijetnja za društvo. Živimo u 21. stoljeću i trebamo pokazati da smo tu i da želimo biti dio društva, posebno u ovo vrijeme kada netko zagovara povratak u 17. stoljeće, kazao je kratko Hajduković.

15:10 - Na Zagreb Pride uskoro će stići i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

14:52 - Na Pride je stigao i šef SDP-a Peđa Grbin.

"Mislim da je hrvatsko društvo napredovalo, ali to ne znači da je posao gotovo. Pride je simbol slobode, tolerancije, otvorenosti i takav treba biti. Zato i jesmo ovdje da pružimo podršku svima koji žele da hrvatsko društvo bude takvo, da se u njemu svatko osjeća ugodno i da u njemu svatko bude svoj i da zbog toga ne osjeća niti prijetnju niti strah", kazao je Grbin.

14:45 - Sve više ljudi okuplja se ispred Mimare i nose transparente "Pederi protiv privatizacije", "I pederi su radnici", "Ljubav ne pita što ti je ispod haljine/hlača"... i brojni drugi. Provjeravaju se Covid potvrde.

Foto: Kruno Galjar

14:00 - Povorka ponosa započela je okupljanjem na Rooseveltovom trgu (ispred Mimare) u Zagrebu te će od 15,30 sati proći Frankopanskom, Ilicom, Trgom bana Josipa Jelačića, Jurišićevom, Draškovićevom sve do Ribnjaka, Parka ponosa.

U vremenu od 15,30 do 17,30 sati, za vrijeme prolaska Povorke, na toj će trasi povremeno biti obustavljen promet. U Parku ponosa na Ribnjaku održat će se prosvjedni skup pod nazivom 'Dvadeset Prajdova zajedno u drugarstvu i otporu'. Nakon obraćanja predstavnika Organizacijskog odbora Povorke ponosa i drugih prigodnih govora, slijedi druženje i zabavni program.

Potrebne covid digitalne potvrde

Organizatori ističu da će se cijeli skup, od okupljanja ispred Mimare do programa u Parku Ribnjak održavati sukladno epidemiološkim uvjetima, pa će pristup u povorku i na skup na Ribnjaku imati isključivo osobe s valjanom EU-ovom digitalnom covid potvrdom. Valjanost potvrda provjeravat će redari, a sudionici su dužni držati razmak od 1,5 metra uz preporučeno nošenje zaštitnih maski.

U proglasu, iz udruge Zagreb Pride ističu da su prvom povorkom, koja se u Zagrebu održala 29. lipnja 2002., transrodne, interspolne, nebinarne, rodno varijantne, aseksualne, panseksualne, biseksualne i kvir osobe, gejevi i lezbijke izašli zauvijek iz tišine i prestali biti nevidljivi.

“Naših dvadeset prajdova proširilo je prostore slobode za LGBTIQ zajednicu. Ali i mnogo više od toga. Naših dvadeset prajdova učinili su naš grad i našu Republiku boljim, demokratičnijim, radosnijim mjestom za život svih građanki i građana. Šireći prostore naše slobode, učinili smo slobodnijim čitavo društvo”, ističu i dodaju da njihove borbe nisu završene.

LGBTIQ zajednica u posljednjih 20 godina izborila se za pravo na vidljivost u javnosti i na sudjelovanje u političkom, kulturnom i društvenom životu, pravo na slobodu okupljanja lišenu prijetnji i nasilja, te za zabranu diskriminacije na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja, za kažnjavanje zločina iz mržnje, za promjenu oznake spola i pravo na život u svom rodnom identitetu, za životno partnerstvo, obiteljski život, partnersku skrb i pravo na udomljavanje.