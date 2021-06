Htio kupiti hidraulični bager, dao kaparu, uočio kvar pa napao prodavatelja

Muškarac (42) sumnjiči se za protupravnu naplatu nad 76-godišnjakom. Kako je priopćila zagrebačka policija, sve je počelo početkom svibnja 201. kada je 42-godišnjak sa 76-godišnjakom dogovorio kupoprodaju hidrauličnog bagera za traktor. Prilikom primopredaje bagera 42-godišnjak je na bageru uočio kvar pa je sa 76-godišnjim prodavateljem dogovorio da će 76-godišnjak popraviti bager, nakon čega mu je 42-godišnjak na ime kapare isplatio 1000 eura u gotovini, dok mu se preostali iznos kupoprodajne cijene obvezao isplatiti nakon preuzimanja.

Otprilike dva tjedna kasnije, prilikom preuzimanja bagera, 42- godišnjak je ponovo uočio kvar na bageru te je zahtijevao od starijeg muškarac da mu vrati kaparu, što se on obvezao učiniti za nekoliko dana. S obzirom na to da 76-godišnjak to nije učinio, mlađi mu je muškarac došao na adresu stanovanja te ga je verbalno napao, a zatim i dva puta udario šakom u glavu i pri tome ga lakše ozlijedio. jedna član obitelji 76-godišnjaka koji ej sve to vidio, je 46-godišnjaku dao svoj novac, kako ovaj biše ne bi napadao 76-godišnjaka ili nekoga iz njegove obitelji.