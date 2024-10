HS raskinuo savez zbog DP-ova dogovora s HDZ-om

Poslije prijevremenih izbora 2014. godine i više od 10 godine čvrste i uske suradnje u ponedjeljak je i službeno raskinuta koalicija Domovinski pokret – Hrvatski suverenisti koja je na vlasti u Vukovaru. Da se nešto događa unutar koalicije, znalo se već mjesecima, ali nijedna strana sve do ponedjeljka nije govorila o tome.

Međutim, tada su članovi Suverenista prvo napustili sjednicu Gradskog vijeća, na kojoj se donosio gradski proračun za 2025., da bi poslije toga predsjednik vukovarskog ogranka stranke i zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao kako od sada više nisu dio koalicije te da djeluju kao oporba.

– Zadnjih mjeseci odnosi DP-a i HS-a drastično su narušeni. Isto vrijedi i kad je riječ o mom i gradonačelnikovu odnosu. Gradonačelnik je često odsutan iz grada i odluke donosi samovoljno, bez konzultacija s nama, pa čak i ne uvažava naše mišljenje. Prvi put nismo sudjelovali u izradi gradskog proračuna, a za neke odluke kao zamjenik gradonačelnika saznam posljednji – rekao je Sušac rekavši da se s nekim jednostrano donesenim odlukama ne slaže.

Napomenuo je kako je sve počelo poslije parlamentarnih izbora kada je, kako je rekao, dogovorena koalicija HDZ – DP u okviru koje bi DP imao svog kandidata za gradonačelnika dok bi HDZ dobio zamjenika. – Mi ne želimo biti "smokvin list" u ovoj koaliciji, a poslije svega mogu reći kako su maske pale. Sjetimo li se lokalnih izbora 2021., tada nam je HDZ bio glavni protivnik, stoga se sada osjećamo izdano. Ovo je izdaja nas kao koalicijskog partnera, ali i izdaja birača – rekao je Sušac.

VEZANI ČLANCI:

Predsjednik DP-a i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako mu je žao zbog raskida koalicije, ali je ustvrdio da svatko bira svoj put. – Ovo je svakako legitimno i svatko bira svoj put. Osjećam dozu gorčine jer mislim da smo poslije deset godina trebali to odraditi do kraja i onda krenuti u drugu utakmicu. Odluku su donijeli zbog boljeg prolaznog vremena. Žao mi je, ali na to nisam mogao utjecati – rekao je Penava.

Na direktan upit je li dogovorena koalicija HDZ – DP za Vukovar, Penava je rekao kako će se sve odluke vezane za lokalne izbore donijeti kada za to dođe vrijeme i kada to bude tema. Slično je rekao i predsjednik vukovarskog HDZ-a Nikola Mažar napominjući kako će se HDZ posvetiti lokalnim izborima nakon održanih predsjedničkih izbora. Komentirajući izjave iz Hrvatskih suverenista Mažar je rekao kako oni očigledno znaju nešto što ni u HDZ-u ne znaju.

O koaliciji HDZ – DP govori se od parlamentarnih izbora i dogovorene koalicije na državnoj razini. Prema tom dogovoru DP bi imao svog kandidata za gradonačelnika, dok bi HDZ dao kandidata za zamjenika. Isto tako HDZ bi imao svog kandidata za župana Vukovarsko-srijemske županije, a DP za zamjenika. O tom se dogovoru govorilo i u vrijeme previranja u DP-u kada je Mario Radić, sada predsjednik političke stranke DOMINO, rekao da je ta koalicija bila jedan od prvih Penavinih uvjeta prilikom razgovora s Plenkovićem kao i da o tome do tada unutar DP-a nisu razgovarali.

FOTO Pogledajte kako su Milanović i Plenković izgledali u djetinjstvu: Danas su 'smrtni neprijatelji', a sukob seže u 2012.