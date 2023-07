Hrvatskoj opet prijeti olujno nevrijeme: DHMZ objavio upozorenja za cijelu zemlju

Prema prognozi DHMZ-a danas će biti pomjenljivo i vrlo nestabilno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu, mjestimice i olujna nevremena, osobito u zapadnim predjelima. U Dalmaciji najviše sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, na moru i jugo, koji će naglo okretati na sjeverni i sjeverozapadni, najprije na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti. Uz nestabilnosti bit će prolazno i olujnog vjetra. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji i do 35 °C.

Video: Oluja u Zagrebu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izdana su upozorenja za cijelu zemlju, a pet regija je u narančastom. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", stoji u upozorenju.

Foto: DHMZ

VEZANI ČLANCI:

"U manje toplu srijedu na Jadranu će prevladavati umjerena, ponegdje i jaka bura i tramontana, pri čemu će biti pljuskova, grmljavine, vjerojatno i olujnih nevremena, tuče i pijavica. U stabilniji, sunčaniji, ali i svježiji četvrtak još razmjerno vjetrovito, pa petak mirniji i topliji, često opet i vruć te pretežno sunčan. I u unutrašnjosti srijeda još promjenjiva i vjetrovita, s kišom, grmljavinom, ponegdje i nevremenom, te za srpanj neuobičajeno svježa, a četvrtak uglavnom suh i sunčaniji, te ujutro još svježiji od srijede. Ta dva dana bit će najhladnija u ovome srpnju. Već u petak toplije, ponegdje i vruće, nekima i sparno, te još većinom stabilno", javlja glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.