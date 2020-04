Dragan Primorac u intervjuu za Večernji: Vjerojatno su djeca ključni prenositelji virusa

Hrvatski znanstvenik prof. dr. Dragan Primorac gostovao je u TV studiju Večernjeg lista gdje je govorio o novom koronavirusu SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19.

S njime je razgovarao izvršni urednik Večernjeg lista Žarko Ivković. Upitan o svojoj analizi koju je napisao za Večernji list o onome što je zasad poznato i nepoznato o koronavirusu, ugledni znanstvenik kazao je:

- Zanimljivo je da je to jedna mala čestica, potpuno nesposobna za samostalno funkcioniranje i kao takva osuđena je na propast ako ne dođe do ljudske ili životinjske stanice. Znamo da je to sedmi po redu iz obitelji koronavirusa. Radi se o trećoj epidemiji u posljednjih 18 godina.

VIDEO Pogledajte cijeli intervju s prof. dr. Draganom Primorcem

- Znanstvenici procjenjuju da je 75 posto populacije procijepljeno s ova četiri, ja bih rekao, vrlo blaga virusa, što nam može tumačiti određene procese koji se događaju kod određene populacije. Ovaj virus ima veliki genom, a taj genom je najveći od svih takozvanih RNK-virusa. Pitanje je kako tako veliki genom ne doživljava brojne mutacije... To je dobra vijest. Taj virus je prilično stabilan - kazao je Primorac i naveo kako analiza virusa na samom početku u Wuhanu i virusa u SAD-u pokazuje minimalne promjene, što je dobra vijest za razvoj cjepiva.

Na pitanje zašto se virus toliko brzo širi za razliku od svojih prethodnika, kazao je: - Radi se o eksponencijalnom širenju virusa ako ne poduzmemo određene mjere, a da bi se jedna epidemija zaustavila, morate imati ili cjepivo ili procijepljenu populaciju.

Primorac je naveo kako je otprije nekoliko dana poznato da jedna osoba može prenijeti virus na 5,7 osoba, a u početku se mislilo kako je ta brojka oko 2. Ta je brojka za gripu oko 1.

- To je pet puta veća mogućnost širenja infekcije i tu leži njegova opasnost. A svakih pet do sedam dana taj broj se udvostruči. I to je zapravo ključna opasnost. U toj fazi virus zamre i prvih četiri dana nemoguće ga je detektirati. Zato je opasnost proglasiti nekoga negativnim na SARS-CoV, a on je za pet dan pozitivan.

Na pitanje jesu li mnogi od nas bili u kontaktu s virusom, ugledni je znanstvenik istaknuo:

- Ja objektivno smatram da ne postoji osoba na kugli zemaljskoj koja nije bila u kontaktu s nekim od tih virusa. Ali to ovisi o njegovu prirodnom imunološkom sustavu. Nova znanstvena studija objavljena u British Medical Journal pokazuje da je od 166 oboljelih od COVID-19 njih 130 (78 posto) bilo asimptomatično. Studija je rađena u Kini. Vrlo je relevantna i zastrašujuća jer nitko to nije očekivao. Studija objavljena u New England Journal of Medicine pokazuje da je 87 posto trudnica koje su bile COVID pozitivne bilo bez simptoma. Mi smo svaki dan okruženi velikim brojem ljudi koji su COVID pozitivni, ali ne znamo tko je inficiran. Vjerojatno su djeca ključni prenositelji virusa ili takozvane tihe infekcije i zapravo mogu predstavljati veliku opasnost starijima od 65 godina. Na djeci vi to nećete primijetiti.