Hrvatski kuhari vratili se iz Italije s 5 medalja: 'Zadovoljni smo nastupom, sve je išlo po planu'

Četiri srebrne i jednu brončanu medalju osvojili su hrvatski kuhari u Riminiju, gdje su održana prestižna kulinarska natjecanja Global Chefs Challenge, Hans Bueschens Junior Chefs Challenge i Global Pastry Chef Challenge u organizaciji svjetske krovne kuharske organizacije Worldchefs. Predstavilo se stotinjak kuhara i slastičara iz cijele Europe koji su tražili ulaznicu za veliko finale sljedeće godine u Singapuru u sklopu Svjetskog kuharskog kongresa.

U sklopu natjecanja Global Cefs Challenge (kuhari seniori), jela su pripremali aktualni državni prvak Marin Sambolek iz Garestina i njegov pomoćnik Dinko Tomašić iz Nobela, također iz Varaždina. Za predjelo su ponudili karamelizirani halibut s komoračem i limunom, košaricu od rižinog papira s graškom i raviol od velutea s halibutom, a za glavno jelo teleći kare s farsom od pinjola i trubača, parfe od vrganja u kukuruznom tijestu, buču s kremom od buče i umak s crnim tartufom.

Osvojili su srebrne medalje, no u Singapur su se plasirali Italija i Cipar. Ivan Ergović iz Valamara i Dora Bolkovac natjecali su se u slastičarskom natjecanju Global Pastry Chef Challenge i u samo tri sata morali pripremiti tortu i šest deserta. I oni su osvojili srebrne medalje, no bez plasmana u završnicu. U kategoriji namijenjenoj mladim kuharima do 23 godine, Hrvatsku je predstavljao Karlo Štorga iz Bedema koji je u sat i petnaest minuta pripremao četiri porcije glavnog jela. Predstavio je teleći kare u krusti od listića badema s majonezom od vrganja, glazirano povrće, pire od cvjetače, okruglica od brokule te krumpir punjen kremom od vrganja i tartufate uz demiglace umak. Osvojio je brončanu medalju. Na natjecanje su s njima putovali Damir Crleni, predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza, izbornik Kulinarske reprezentacije Marinko Jurešić i Erich Glavica koji je kao hrvatski predstavnik bio član ocjenjivačkog suda.

- Zadovoljni smo nastupom iako se nismo plasirali u finale. U Italiji je sve išlo po planu osim što se Ergović hrvao s temperaturom, no predstavili smo hrvatsko kulinarstvo u dobrom svijetlu i povećali si šanse za nastup nacionalnog tima sljedeće godine na Kulinarskoj olimpijadi u Njemačkoj. Na kraju su nijanse odlučile – rekao je Crleni nakon povratka u Hrvatsku.

