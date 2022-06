Hrvatski biser koji je nestao s mape: Stara prijestolnica čeka da joj se vrati povijesni dug

U moru beznađa i pesimizma generiranog u dijelu medija i na društvenim mrežama, pa čak i kad je riječ o kulturnim temama, kao ptica feniks zasjala je vijest da je hrvatsko Ministarstvo kulture i medija iz Fonda solidarnosti EU odobrilo Gradskom muzeju u Čazmi iznos od 2,6 milijuna kuna za zaštitu kulturne baštine oštećene u nizu potresa, a projektu Grada Čazme iz sredstava Programa ruralnog razvoja odobreno je 5,8 milijuna kuna za rekonstrukciju i dogradnju Kulturnog centra.



Među rijetkima koji su upoznati s potencijalima ovog grada i njegovim bogatim povijesnim nasljeđem, to izaziva ushit. No krenimo "od početka", od vrućeg ljetnog popodneva 1966. Skakućući po kvrgavoj i do zla boga prašnjavoj cesti, moj bijeli fićo preskočio je niski prijevoj i pred nama (sa mnom je bio nešto stariji kolega Josip Stošić) ukazao se čudesan prizor. U ljetnom suncu titrao je plitki tanjur moslavačkog krajolika, a u pozadini je sjao Grad! Blistave palače, dva vitka tornja ponosne katedrale, moćni korpus silne utvrde. Zar se Île-de-France spustio u srce Moslavine?!