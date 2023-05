Hrvatske vode objavile koliko je palo kiše: 'Očekuju se veliki vodni valovi Save, Kupe i Une'

Nakon izmjerenih vodostaja koje je objavio DHMZ, Hrvatske vode ovog su ponedjeljka također objavile procjenu oborine koje su pale u protekla 24 sata na području cijele Hrvatske. Kako su naveli, na području gotovo cijele Hrvatske u palo je u prosjeku između 10 i 40 mm, dok se najviše kiše očekuje tijekom utorka.

''Najviše kiše palo je na području Zadarskog zaleđa: Gračac 256 mm, Knin 56 mm, Šibenik 37 mm, odnosno na slivovima rijeke Zrmanje (Obrovac) i Otuče (Gračac). S obzirom na izuzetno velike i intenzivne oborine te kako je tlo od prethodnih kiša već bilo zasićeno vodom, došlo je do naglog porasta i izlijevanja rijeke Otuče u Gračacu te rijeke Zrmanje u Obrovcu'', objavili su.

Također je ponovljen podatak kako je do 8 sati ujutro na području Gračaca palo čak 356,4 mm oborina, što je ''apsolutni rekord u dnevnoj količini pale oborine za tu postaju'', dodali su. ''Također, prema podacima DHMZ-a količina pale oborine dan ranije iznosila je 78,1 mm. Znači ukupno je u samo 48 sati na području Gračaca palo 334,5 mm, što je na razini sličnoj prilikom velike poplave grada Zadra iz rujna 2017. godine. Inače, meteo postaja Gračac bilježi podatke od 1960. godine. Prosječna količina oborina u svibnju u razdoblju 1960-2022. iznosi 126,5 mm. Maksimalna mjesečna količina oborine u Gračacu bila je 2016. godine s izmjerenih 329,5 mm. Ove dosad nezabilježene količine oborina uzrokovale su izlijevanje rijeke Otuče iz korita uzvodno od Gračaca te u samom Gračacu u duljini cca 3 km. Na vodomjernoj postaji Gračac 2 jučer 14.5.2023. u 19:00 sati zabilježen je novi rekordni vodostaj rijeke Otuče od +236 cm. Do sada je najviši vodostaj bio +200 cm. Izlijevanje rijeke Otuče je uzrokovalo plavljenje brojnih objekata i infrastrukture (zatvorena je i D27 Gračac- Obrovac). Obzirom na način izlijevanje iz korita rijeke Otuče nije bilo uvjeta ni mogućnosti za provedbu mjera obrane od poplava, osim koordinacije svih službi za potrebe pomoći stanovništvu. Vodostaj rijeke Otuče je u opadanju te je u 12:00 iznosio +142 cm, odnosno opao je za cca 1 metar u odnosu na najvišu razinu izmjerenu jučer'', objavljeno je.

>> VIDEO Pogled iz zraka na poplavljeni Obrovac

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što se tiče Obrovca, iz Hrvatskih voda navode kako je 2008. obalni zid izgrađen do visine 265 cm, no tijekom nedjelje zabilježen je rekordan vodostaj od 262 cm. ''Naime, jučer 14.5.2023. u 12:00 zabilježen je vodostaj Zrmanje u Obrovcu od +122 cm, dok samo sedam sati kasnije u 19:15 sati iznosi već +268 cm što predstavlja naglo dizanje vodostaja za gotovo 1,5 metara. Na lijevoj obali rijeke Zrmanje doslo je do preljevanja vode preko zida (nizvodno od mosta), a ujedno je i voda iz Zrmanje kroz kanalizacijski sustav počela ulaziti u niže dijelove Obrovca i ugrožavati objekte. Procjena je kako je ugroženo pedesetak kuća. Radovi koji su se jedino mogli izvesti zbog naglog izlijevanja vode iz Zrmanje preko zida su bili punjenje vreća pijeskom i postavljanje istih po vrhu obrambenog zida. Napunjene vreće s pijeskom stavljale su se i ispred vrata od objekata u blizini. Dopremljeno je 8000 komada vreća i dovoljna količina pijeska, a dovezena su i četiri crpna agregata koja će se staviti u funkciju po završetku postavljanja nadvišenja zida, kako bi se što prije evakuirala voda iz poplavljenog područja. Na terenu je ostvarena suradnja s vatrogasnom postrojbom, civilnom zaštitom te lokalnim stanovništvom koji zajedničkim snagama tijekom dana i noći pokušavaju ublažiti posljedice štetnog djelovanja voda. Jutros 15.5.2023. od 5:00 sati vodostaj rijeke Zrmanje na području grada Obrovca stagnira i iznosi +301 cm, a najviši vodostaj je iznosio +302 cm, što je 40 cm više u odnosu na do sada najviše zabilježeni vodostaj'', navode iz Hrvatskih voda.

GALERIJA Poplave pogodile Zadarsku županiju: Obrovac i Gračac snimljeni iz zraka

Iz Hrvatskih voda najavili su također i mogućnost velikih vodnih valova rijeka Save, Kupe i Une u narednim danima. ''Očekuju se vrlo visoki vodostaji rijeke Kupe na karlovačkom, petrinjskom i sisačkom području te osobito rijeke Une na kostajničkom području. Maksimalni vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu i Une u Hrvatskoj Kostajnici očekuju se tijekom srijede 17.5.2023. na razini sličnoj kao u prosincu 2022. godine. Iz pravca Republike Slovenije također se očekuje i formiranje velikog vodnog vala rijeke Save na razini 1.800-2.000 m3/s tijekom srijede 17.5.2023. Iz tog razloga upućen je i zahtjev za osiguranjem dodatnih snaga i sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na provedbi mjera obrane od poplava u narednim danima, a radovi na terenu uz pomoć Hrvatske vojske već se izvode od 12:00 sati. Osim toga, za potrebe snižavanja vodostaja rijeke Save na sisačkom i jasenovačkom području, od danas ujutro 15.5.2023. otvorene su ustave Prevlaka i Trebež, putem kojih se dio velikih voda rijeke Save upušta u retenciju Lonjsko polje. Od jutros u 6:00 sati 15.5.2023. na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava na rijeci Uni vezano za vodomjer Hrvatska Kostajnica'', objavili su.