'Hrvatska nas je prevarila! Upali su s deset policajaca i počeli rušiti, posljedice za turizam bit će ogromne'

-Tri inspektora s desetoricom policajaca i tri montažera upali su naš kamp i počeli rastavljati tuđu imovinu. Stranci investitori koji su vlasnici mobilnih kuća su šokirani kako je tako nešto uopće moguće u jednoj zemlji EU. Dobili su informaciju tek prije nekoliko dana da moraju maknuti svoje kuće. Hrvatska nas je sve jako prevarila i upotrijebit ćemo sva pravna sredstva protiv ove nepravde i laži inspektora, koji su namjerno pogrešno presudili. Obratili smo se za pomoć ambasadi republike Slovenije i potražit ćemo pomoć i pri Europskom sudu za ljudska prava, za Večernji list govori Nebojša Janković, predstavnik slovenske tvrtke OIKO villas koja je uložila u kamp The VIew na otoku Murteru koji se trenutno ruši odlukom Državnog inspektorata.

Riječ je o kampu zbog kojeg USKOK tereti Darija Filipija i Borisa Kulušića, kao i Nedu Livljanić, bivšu službenicu koja je rješenje za fiktivni kamp izdala i Zoranu Pripuzu. Mobilne kućice u kampu prodane su strancima, kako je Večernji list doznao i po cijeni od 120 tisuća eura za jedinicu. Kako je moguće da se strancima ruši privatno vlasništvo u kampu za koji je izdano rješenje kako posjeduje sve uvjete za rad, pitaju se investitori i ukazuju na golemu materijalnu štetu koja im je nanesena te upozoravaju na teške posljedice za cjelokupni hrvatski turizam. Odgovor leži u spornoj dozvoli koju je mimo važećeg prostornog plana, u zaštićenoj zoni obalnog pojasa, izdala sad već bivša službenice šibensko-kninske Nede Livljanić. Pri Upravnom sudu u Splitu, kako smo doznali, ukupno je 13 predmeta vezanih za kamp The View, a žalbe strnih investitora na odluke DIRH-a u rušenju odbijene su.

Investitori idu i do Europskog suda za ljudska prava

No, investitori na tome neće stati. U podužem priopćenju koje smo primili od tvrtke OIKO villas, a koje u cijelosti objavljujemo, navode kako je došlo do situacije zbog koje su šokirani vlasnici kućica iz Austrije, Njemačke, Češke i Slovačke, a neki od njih su i u teškom psihičkom stanju.

- Želimo vas obavijestiti o situaciji koja se trenutno odvija u vezi s našim poduzećem OIKO sustainable villas iz Slovenije. Od 2020. godine proizvodimo isključivo ekološko održive mobilne kuće. Za svaku kuću posjedujemo važeći certifikat koji potvrđuje mobilnost kuće. Investirali smo u kamp The View na Podvrškama na otoku Murteru. Kamp je ekološki, a svaka kuća je izrađena od održivih materijala sa ekološkim certifikatima. Kamp se smatra jednim od najinovativnijih u Hrvatskoj te sadrži naše tehnološke Zero Energy modele mobilnih kuća. Zero Energy kuće se potpuno napajaju isključivo čistom sunčevom energijom.

U kampu se nalazi ukupno osam mobilnih kuća u vlasništvu stranih investitora. Od strane građevinskog inspektorata iz Šibenika primili smo odluku o trenutnom uklanjanju svih osam mobilnih kuća. 15. siječnja 2024. donesena je odluka da mobilne kuće postavljene u kampu nisu mobilne te da bi trebale imati građevinsku dozvolu. U odluci se navodi da se mobilne kuće moraju ukloniti u roku od deset dana, što je nemoguće u tako kratkom vremenskom razdoblju. Strani investitori nisu ni bili obaviješteni o donesenoj odluci o uklanjanju njihovih mobilnih kuća. Ovdje se postavlja pitanje nije li ovo protivno odredbama Ustava Republike Hrvatske iz razloga što vlasnici kuća nisu ni obaviješteni o tome da svoje kućice moraju ukloniti. Također, valja naglasiti kako je rješenje o uklanjanju kućica je naslovljeno na zakupnika zemljišta koji uopće nije vlasnik mobilnih kućica. Može li uopće u ovom slučaju zakupnik zemljišta ukloniti kućice koje nisu u njegovom vlasništvu?

Radi lakšeg shvaćanja problematike valja pojasniti što je zapravo mobilna kućica. Mobilna kućica je konstrukcija koji se se dovodi sklopljen na mjesto postavljanja, a upravo iz tog razloga što je mobilna može se premjestiti u bilo koje vrijeme bez da se ošteti ili umanji njezina namjena. Prema članku 3. stavak 1 točka 11 Zakona o gradnji 'građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem'. Dakle, iz same definicije građevine proizlazi što je građevina te se prema takvoj definiciji mobilna kućica ne može smatrati građevinom iz razloga što mobilna kućica ne nastaje građenjem nego se sastavlja u tvornici i kao takav gotov proizvod se dostavlja. Nadalje, poanta mobilne kućice je u tome što se ona može pomicati u bilo koje doba jer nije fiksno povezana s tlom niti priključke ima fiksno povezane s tlom. Dokaz da je kuća mobilna je i činjenica da smo već premjestili jednu kuću iz kampa prema zahtjevu vlasnika mobilne kuće. Da kuća nije mobilna, to ne bismo mogli učiniti. Naše kuće nisu nekretnine, već se smatraju pokretninama. Zanimljivo je ovdje napomenuti da mobilnu kućicu nije uopće prema važećim propisima upisati u zemljišne knjige. Ovdje se postavlja opet pitanje, a to je ako je mobilna kućica uistinu građevina, odnosno nekretnina, zašto onda nije moguće izvršiti njezin upis u zemljišne knjige?

Članak 9. stavak 4. Zakona o vlasništvu propisuje: 'Nisu dijelovi zemljišta one zgrade i druge građevine koje su trajno povezane sa zemljištem ako ih od njega pravno odvaja stvarno pravo koje svojega nositelja ovlašćuje da na tom tuđem zemljištu ima takvu zgradu ili drugu građevinu u svome vlasništvu; isto na odgovarajući način vrijedi i za zgrade i druge građevine koje od zemljišta ili od općega dobra pravno odvaja na zakonu osnovana koncesija koja svojega nositelja ovlašćuje da na tome ima takvu zgradu ili drugu građevinu u svome vlasništvu.' Slijedom gore navedenog zakonskog propisa proizlazi kako mobilne kućice koje su u vlasništvu trećih osoba nisu dijelovi zemljišta upravo iz razloga što je mobilna kućica koja je povezana s tim zemljištem pravno odvojena stvarnim pravom (vlasništva) od zemljišta. Nadalje, u skladu sa sentencom Županijskog suda u Velikoj Gorici, broj odluke: Gž Zk 193/2022-2 od 26.04.2022. 'vlasnici zemljišta i zgrade na tom zemljištu ne mogu biti različite osobe, niti suvlasnički omjeri suvlasnika zemljišta i zgrade mogu biti različiti, te će se stoga odbiti svi prijedlozi za upis kojima bi se kršilo to načelo jedinstva nekretnine.'

Proizlazi kako vlasnici zemljišta i zgrade na tom zemljištu ne mogu biti različite osobe. Stoga, u ovoj situaciji proizlazi da su vlasnici zemljišta i vlasnici mobilnih kućica različite osobe. Dakle, iz zakonskih definicija jasno proizlazi da mobilna kućica ne može se smatrati građevinom jer ne zadovoljava uvjete propisane gore navedenim zakonskim odredbama. Dakle, vlasnik mobilne kućice je njezin vlasnik i kada je ta kućica na Murteru ili kada se nalazi bilo gdje drugdje dok vlasnik nekretnine odnosno građevine je vlasnik nekretnine koja se nalazi na jednom mjestu i nikako se ne može pomaknuti nigdje. U skladu sa zakonima Republike Hrvatske i normama EU, ispunjavamo sve uvjete koje mobilna kuća mora zadovoljiti. Uvjet je da se mobilna kuća ne povezuje čvrsto s tlom, a drugi uvjet je da ima postavljene kotače za prijevoz. Također smo dobili mišljenje Ministarstva graditeljstva Republike Hrvatske koje navodi uvjete prema europskom standardu, kojih se strogo pridržavamo u našoj proizvodnji mobilnih kuća u Sloveniji Europska komisija je 26. listopada 2015. izdala objašnjenja TAXUD-a o mjestu pružanja usluga povezanih s nekretninama u kojem objašnjava da se nekretninama smatraju samo zgrade ili konstrukcije pričvršćene za tlo ili smještene iznad razine mora ili ispod nje, a koje se ne mogu lako rastaviti ili ukloniti. Pri ocjeni smatra li se zgrada ili konstrukcija nekretninom, ključno je može li se lako rastaviti ili ukloniti ili ne. To dokazuje da naša mobilna kuća spada u pokretnine jer je možemo odvesti na drugu lokaciju i također je možemo rastaviti bez umanjenja njezin vrijednosti.

'Trpimo osobne prijetnje, kako je ovo moguće u jednoj zemlji Europske Unije?'

Velika greška Šibensko-kninske županije i državnog inspektorata iz Šibenika prouzrokovala je štetu od preko 3 milijuna eura. Oštećeni smo kao investitori koji smo uložili sredstva u uređenje kampa i cijeli ekološko održivi projekt. Šteta je nanesena i investitorima koji su vlasnici mobilnih kuća iz Češke, Njemačke, Austrije i Slovačke. Takvo postupanje i represija dovest će Hrvatsku do nepovjerenja budućih stranih investitora u zakone Republike Hrvatske i u institucije koje bi trebale štititi investitore od takvih situacija. Posljedice mogu biti ogromne. S obzirom da već gore spomenuti Zakon o gradnji, a ni bilo koji drugi zakon u Republici Hrvatskoj ne poznaju jasnu definiciju mobilne kuće, ne može svaki inspektor osobno odlučivati što je građevina, a što nije na temelju svog osobnog mišljenja ili interesa. Osim toga, sve što nije izričito zabranjeno je dozvoljeno.

Vlasnik sporne parcele je Boris Kulušić i posjeduje važeću dozvolu za kamp s 10 jedinica, koju je dobio 10. veljače 2021. godine od Šibensko-kninske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, Odsjeka za obrtništvo i turizam. Boris Kulušić ovlastio je Darija Filipija za vođenje kampa i nema nikakve ostale veze sa kampom. Kamp The View na Podvrškama je legalan kamp, a neosnovane su tvrdnje da kamp nije legalan. To potvrđuje priložena dozvola za kamp. Država je izdala dozvolu, a ta važeća dozvola mora se poštivati. Vlasnici mobilnih kuća i mi, kao investitori, zabrinuti smo jer smo od prvog dana pod pritiskom s svakodnevnim posjetama inspekcijske službe i osobnim prijetnjama o rušenju mobilnih kuća. Vjerujte, svi vlasnici kampova u Hrvatskoj mogu sada biti zabrinuti jer ne znaju kada će jedna osoba odlučiti učiniti isto što i nama. Pitanje je što to znači za druge kampove i investitore koji također imaju mobilne kuće odnosno dešava li se ovakva problematika samo na Murteru te znači li to da apsolutno svi kampovi koji imaju mobilne kućice po cijeloj Hrvatskoj (a ima ih jako puno) imaju i građevinske dozvole za sve njih?

Moramo li svi biti uplašeni zbog pogrešne odluke pojedinca koji na inspektoratu odlučuje da kuća, koja je mobilna prema njegovom mišljenju, to nije i izdaje odluku o trenutnoj provedbi uklanjanja. Ne razumijemo kako se takve stvari mogu uopće dogoditi u Europskoj uniji, a nemamo nikakvu moć niti imalo razumijevanja na državnom inspektoratu i na sudu. Posjedujemo sve dokaze koji potvrđuju da smo dovedeni u zabludu, a mišljenje koje je izdano, u kojem se navodi da kuće nisu mobilne i da im je potrebna građevinska dozvola, nema pravnu osnovu i ne slijedi zakone Republike Hrvatske. Bit ćemo prisiljeni pokrenuti i postupke protiv osoba koje su zbog nestručno obavljenog posla nanijele štetu investitoru projekta i stranim investitorima vlasnicima mobilnih kuća, koji su sada najviše razočarani i prevareni. Sve dokaze smo predstavili na sudu, ali ih nisu željeli ni pogledati i uzeti u obzir, iz nepoznatih razloga koji nam još uvijek nisu poznati. Ne možemo vjerovati da zbog jedne osobe koja je donijela pogrešnu odluku, ne možemo utjecati na to, a niti nemamo mogućnost dokazivanja prije nego što bi mobilne kuće trebale biti uklonjene. U našem slučaju ne govorimo ni o crnoj gradnji ni o nelegalnom kampu, već govorimo o odluci pojedinca iz građevinskog inspektorata iz Šibenika, koji svojim postupcima može napraviti nepopravljivu i golemu štetu inovativnom razvoju održivog turizma u Hrvatskoj, stoji u priopćenju slovenske tvrtke.

Ministarstvo graditeljstva: Presudan je prostorni plan

Za Večernji list Ministarstvo graditeljstva očitovalo se na dopis stranih investitora, tvrdeći kako se u u konkretnom slučaju radi o odlukama nadležnih upravnih tijela o uklanjanju građevina protiv kojih su investitorima/vlasnicima na raspolaganju pravni lijekovi i drugi instituti zakonitog ostvarivanja prava na koje Ministarstvo ne može utjecati. No napomenuli su ključno - kako je za predmetnu lokaciju, kao i za svaku drugu, od presudne važnosti da je zahvat proveden u skladu s važećim prostornim planom i posebnim propisima, na što upozorava i Večernji list već duže od godinu dana.

DIRH nam je, pak, odgovorio kako je na lokaciji Podvrške, na Murteru, bespravno izgrađeno više građevina u funkciji kampa, bez prethodno ishođene izvršne odnosno pravomoćne građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta izrađenog u skladu s prostornim planom, te su donesena rješenja kojima je investitorima naređeno uklanjanje bespravno izgrađenih građevina. Presudama Upravnog suda u Splitu, tužbe na rješenja o uklanjanju su odbijene.

- U zadanom roku iz rješenja o uklanjanju investitori nisu uklonili bespravno izgrađene građevine te su nakon izvršnosti rješenja o uklanjanju donesena rješenja kojima se investitori prisiljavaju na izvršenje rješenja o uklanjanju izricanjem novčanih kazni. Budući da niti nakon izrečenih novčanih kazni investitori nisu pristupili izvršenju rješenja o uklanjanju, donesena su rješenja o izvršenju, kojima je utvrđeno da će se izvršenje rješenja o uklanjanju provesti putem treće osobe. Uklanjanje predmetnih bespravno izgrađenih građevina je u tijeku, kazali su iz DIRH-a.