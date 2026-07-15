Hrvatska komunikacijska industrija među najboljima na svijetu Sedam zlata na IPRA Golden World Awards

Hrvatska komunikacijska industrija ostvarila je još jedan značajan međunarodni uspjeh. Na ovogodišnjim IPRA Golden World Awards, jednom od najuglednijih svjetskih natjecanja u području odnosa s javnošću i strateškog komuniciranja, hrvatske agencije i tvrtke osvojile su sedam zlatnih priznanja u sedam različitih kategorija. Riječ je o rezultatima koji potvrđuju kako domaća komunikacijska struka svojim znanjem, kreativnošću i strateškim pristupom ravnopravno konkurira najboljima u svijetu.

Među ovogodišnjim hrvatskim dobitnicima nalaze se A1 Hrvatska, Millenium promocija, Integralni marketing i komunikacije, Abeceda komunikacije, CTA komunikacije i 404 agency, čiji su projekti nagrađeni u kategorijama poslovne komunikacije, odnosa sa zajednicom, zdravstvene komunikacije, upravljanja događanjima, integracije tradicionalnih i novih medija te komunikacije u javnom sektoru.

Posebno se istaknula Millenium promocija, koja je osvojila dva zlatna priznanja – za kampanju Your Posture Is Your Future za Croatia Polikliniku u kategoriji Community Relations – Agency te za kampanju #SaveYourSkin za La Roche-Posay u kategoriji Healthcare – Agency. Time je agencija nastavila iznimno uspješnu godinu nakon što je na ovogodišnjoj dodjeli HUOJ-evih nagrada Grand PRix proglašena Agencijom godine.

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Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da je kampanja Your Posture Is Your Future, domaćoj javnosti poznata pod nazivom "Ispravi se", najprije osvojila najviše strukovno priznanje u Hrvatskoj, a potom i jedno od najprestižnijih međunarodnih priznanja u komunikacijskoj industriji. Time je još jednom potvrđeno da projekti prepoznati kao izvrsni na domaćoj razini imaju kvalitetu i za svjetsku konkurenciju.

Uz Millenium promociju, zlatna priznanja osvojili su i A1 Hrvatska za projekt Repositioning A1 From Telco to Trusted ICT Partner, Integralni marketing i komunikacije za projekt Harari in Zagreb: The Intellectual Event of 2025, Abeceda komunikacije za kampanju *Love Is a Kiss, Not Food* za Polikliniku Salvea, CTA komunikacije za projekt Nature's Most Beautiful Story za prirodnu izvorsku vodu Cetina te 404 agency za projekt Constructive Journalism za Hrvatsku agenciju za medije.

IPRA Golden World Awards dodjeljuje Međunarodna udruga za odnose s javnošću (IPRA), a već desetljećima predstavljaju jedno od najprestižnijih međunarodnih priznanja u području odnosa s javnošću i strateškog komuniciranja. Nagrađuju se projekti koji se ističu kvalitetom strategije, kreativnošću, izvedbom i mjerljivim rezultatima.