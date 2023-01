Hrvatska je uvela euro u nezgodnom trenutku, ali odustati nije trebala

Možda se izlaz iz ove vrlo neugodne situacije s podizanjem cijena u trenutku konverzije kuna u eure nalazi u Belgiji. Znamo, znamo, reći će neki: samo nam nemojte vi iz Bruxellesa popovati, Bruxelles je sve ovo i zakuhao (ali nadamo se da su takvi u manjini jer Bruxelles s nepoštenim poslovnim praksama pojedinaca u Hrvatskoj nema baš nikakve veze). Ali, ovaj primjer nije iz Bruxellesa, nego iz Antwerpena.



Prije desetak godina na modnoj sceni Antwerpena pojavio se dizajner s najtransparentnijim konceptom formiranja i prikazivanja cijena. Kupio sam jednu vestu. Na etiketi je bio prikazan trošak i mjesto porijekla svakog grama utrošenog materijala. Od pamuka, ciferšlusa do najtanjeg konca. Sve je pošteno pisalo. Odakle potječe, koliki je to trošak u ukupnoj cijeni, a na kraju je, naravno, pisalo i koliki je trošak dizajniranja i marketinga, dakle ono što je često najveći trošak u mnogim proizvodima. Modni brend se zvao Honest By, dizajner se zove Bruno Pieters, ali nakon par godina koncept je propao.