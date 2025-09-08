Izdano manje radnih dozvola stranim radnicima: U jednom sektoru bilježi se najveći pad

Čini se da je Hrvatska lani dosegnula plafon kada je izdala preko 206 tisuća dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja jer sada pada broj stranih radnika, osobito u građevini. Od početka godine do kraja kolovoza prema podacima MUP-a izdano je 124.126 radnih dozvola stranim radnicima, odnosno njih gotovo 20 tisuća manje nego lani u istom razdoblju (144.074). U prvih osam mjeseci 2025. najveći broj dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja izdan je u turizmu i ugostiteljstvu (43.629), graditeljstvu (35.736), industriji (16.126), prometu i vezama (8957) i trgovini (6239). Iako nakon izmjena Zakona o strancima poslodavci za radnike mogu tražiti radne dozvole na tri godine umjesto prijašnjih godinu, poslodavci i dalje većinski uvoze nove radnike jer je od ukupnog broja radnih dozvola za novo zapošljavanje izdano njih 63.907, produljeno je 42.178 radnih dozvola, a 18.041 ih je izdano za sezonske radnike.