Čini se da je Hrvatska lani dosegnula plafon kada je izdala preko 206 tisuća dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja jer sada pada broj stranih radnika, osobito u građevini. Od početka godine do kraja kolovoza prema podacima MUP-a izdano je 124.126 radnih dozvola stranim radnicima, odnosno njih gotovo 20 tisuća manje nego lani u istom razdoblju (144.074). U prvih osam mjeseci 2025. najveći broj dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja izdan je u turizmu i ugostiteljstvu (43.629), graditeljstvu (35.736), industriji (16.126), prometu i vezama (8957) i trgovini (6239). Iako nakon izmjena Zakona o strancima poslodavci za radnike mogu tražiti radne dozvole na tri godine umjesto prijašnjih godinu, poslodavci i dalje većinski uvoze nove radnike jer je od ukupnog broja radnih dozvola za novo zapošljavanje izdano njih 63.907, produljeno je 42.178 radnih dozvola, a 18.041 ih je izdano za sezonske radnike.
Izdano manje radnih dozvola stranim radnicima: U jednom sektoru bilježi se najveći pad
Do kraja kolovoza najveći broj radnih dozvola izdan je državljanima Bosne i Hercegovine, Nepala, Srbije, Filipina, Indije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Egipta, Uzbekistana, te Bangladeša
Europa treba forsirati rješavanje demografske slike ozbiljnim istraživanjem. Tu pričam o modernim muško ženskim odnosima, očekivanjima i pronalasku svih bitnih elemenata koji utječu na muškarce i žene da dobiju volju i mogućnost da izgrade obitelj što je prije moguće i da mogu imati barem 2 ili 3 djece što je ranije moguće. Valjda je ideja da Europa opstane za Europljane. Nema smisla ekonomsko legalni opstanak Euro država, ako ćemo postati samo kolonija Afrike i Azije, a bijelac će se za koju godinu tražiti kao ugrožena vrsta.
Smanjenje poreza povećanje plaća većina hrvatskih građana če se vratiti i naravno smanjiti birokraciju
HDZ nastavlja iništavati hrvastsku ekonomiju. Izdaju dozvole za strane radnike dostavljače a hrvatski ostaju bez posla jer ne žele raditi za tako nisku plaću. Ovdje ima posla za DORH, netko je debelo podmićen