Hrvati ponovno uzrujali EMSC: 'Zvučite smiješno i jadno, potresi će i dalje tresti'

Seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su u utorak navečer u 21 sat i 13 minuta slab potres, s epicentrom u Zagrebu nedaleko Markuševca. Magnituda potresa iznosila je 2,1 stupnjeva prema Richteru, a intenzitet u epicentru II-III stupnja EMS ljestvice, izvijestila je večeras Seizmološka služba RH.

A Euromediteranski seizmološki centar na svom Twitter profilu požalio se na pretjerane reakcije Hrvata nakon, kako su naveli, slabog podrhtavanja tla.

- Ljudi u Hrvatskoj uzrujani su nakon što su osjetili slabe potrese. A 'dokle više, taman za laku noć, ima li kraja, čisto da nas podsjeti da je tu...' su najiritantniji izrazi ikada i ispadate smiješni i jadni. Trese se i još će se tresti sve dok je Zemlje! Bilo bi vrijeme da se naviknete! - objavljeno je na EMSC-ovoj stranici.

People in #Croatia upset with all these small felt quakes

Dokle vise???Taman za laku noć!!Ima li kraja?!?!!!!?!Čisto da nas podsjeti da je tu!....Su najiritantniji izrazi ikada i ispadate smjesno i jadno. Trese se i trest ce se jos dok je Zemlje! Bilo bi vrijeme da se naviknete!