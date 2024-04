VIDEO Provjerili smo kako se glasovanje odvija u Beču: 'Ovdje je radni dan'

Kišno jutro i tek sedam stupnjeva iznad nule uz prilično hladan vjetar. Ovakvu sliku imaju birači koji su svoje pravo glasa jutros odlučili iskoristiti na jednom od dva biračka mjesta u Beču u konzularnom odjelu Veleposlanstva RH u Austriji. I dok cijela Hrvatska u izbornoj šutnji očekuje sutrašnji izborni dan, on je u Austriji, ali i većini Europe započeo još jutros u 7 sati.

- Prvi glasači počeli su pristizati već otvaranjem glasačkih mjesta jutros i 7 sati. No, ne možemo reći da je neki veći pritisak - kazao nam je Silvio Kus, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Republici Austriji.

Hrvatski veleposlanik u Beču: 'Očekujemo više birača tijekom poslijepodneva'

Ipak, usprkos lošem vremenu i činjenici da je u Austriji danas radni dan pred hrvatskim konzulatom u austrijskoj prijestolnici bilo je prilično živo. Svakih nekoliko minuta onuda je naišao poneki birač. Od mladih, preko obitelji do umirovljenika što i ne čudi, s obzirom na to da je prema podacima sa službenih stranica ministarstva prema procjeni u Beču oko 35 tisuća Hrvata. Uz one koji ovdje imaju prijavljeno prebivalište te glasaju u 11. ili 12. izbornoj jedinici. Ovdje su i građani koji su prijavljeni u Hrvatskoj, a oni, ukoliko su se prijavili svoje biračko pravo mogu ostvariti u inozemstvu glasajući u svojoj matičnoj izbornoj jedinici (od I. do X. i.j.).

- Očekujemo tek kasnije tijekom dana, poslijepodne i predvečer veći broj birača, tako da izborni dani protječu sasvim normalno bez nekakvog stresa i bez nekakvih posebnih situacija. Očekujemo birače nakon 16 ili 17 sati odnosno poslije posla, a isto predviđamo i sutra jer je i tada radni dan - istaknuo je Silvio Kus te podsjetio da su biračka mjesta u inozemstvu otvorena i danas i sutra od 7 do 19 sati, uz napomenu da se ono bečko nalazi na adresi Operngasse 20b.

Inače, u inozemstvu, u 11. izbornoj jedinici koju praktično čini cijeli svijet, izbori za Sabor održavaju se u 41 državi, na 110 biračkih mjesta, a njihovo otvaranje, mjereno hrvatskim vremenom, određeno je vremenskom zonom u kojoj se nalaze tako su prvi birači još jučer navečer glasali na dalekom istoku. U Europi, glasa se u dvadesetak država, a detalji su objavljeni na stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

U odnosu na prošle hrvatske parlamentarne izbore 2020. u Europi se ove godine ne glasa u Finskoj. Inače, 11. izborna jedinica bira 3 od 151 zastupnika u novi saziv Sabora.

FOTO Hrvati glasuju diljem svijeta