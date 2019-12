Hrvat s Gibraltara prvi je put izručen sa Sanaderom, a oduzeto mu je 14 milijuna kuna

Nikola Katić (43), jedan od optuženika i osuđenika iz afere Spiderweb (Paukova mreža) uhićen je 9. prosinaca na Gibraltaru, objavili su tamošnji mediji, a neslužbeno je potvrđeno iz hrvatskih policijskih izvora. Za njim je zagrebački Županijski sud u veljači izdao europski uhidbeni nalog jer je u Hrvatskoj pravomoćno osuđen na 10 godina zatvora zbog krijumčarenja najmanje 155 kilograma kokaina, koji bi, kako procjenjuju gibraltarski mediji, na ulici vrijedio oko devet milijuna funti. Katić je jučer tijekom dana trebao biti izveden pred suca na Gibraltaru, kako bi se očitovao o hrvatskom zahtjevu za njegovim izručenjem. No to je zapravo samo formalnost, pa se očekuje da će narednih mjeseci Katić biti izručen Hrvatskoj te transportiran u neki od hrvatskih zatvora na izdržavanje kazne.

Istekao maksimalni pritvor

Na slobodi je bio, jer mu je tijekom ponovljenog suđenja u aferi Spiderweb isteklo maksimalni pritvor. Zbog toga se žalio Vrhovnom sudu, tražeći da mu se pritvor u kojem je bio od 13. lipnja 2011. do 13. lipnja 2015. ukine, a žalba mu je uz izdvojeno mišljenje jednog suca Vrhovnog suda, tada usvojena. Katić je izašao iz Remetinca, ta nakon toga očito napustio Hrvatsku, a nepravomoćna presuda koja mu je bila izrečena u lipnju 2015., pravomoćna je postala u rujnu 2018. Kako se nije javljao na izdržavanje kazne za njim je tada raspisan europski uhidbeni nalog, a vjerojatno i međunarodna tjeralica.

Katić je bio dio skupine kanadskog Hrvata Michaela Mikea Aničića, koju je USKOK teretio za međunarodnu trgovinu drogom. Prema optužnici, teretili su se da su od jeseni 2010. do travnja 2011. u Hrvatsku te dalje u Zapadnu Europu prokrijumčarili velike količine kokaina. Drogu su nabavljali na Bahamima i Dominikanskoj Republici, a dopremali su je privatnim zrakoplovima. Pošiljke su težile između 100 i 200 kilograma, a prema optužnici, od tako nabavljene droge prodali su najmanje 59 kilograma i to za dva milijuna eura.

Izručeni sa Sanaderom

Priča se počela rasplitati kada su Aničić i njegova djevojka Marina Gašpar tijekom 2011. uhićeni u Austriji, a policija im je tada u vozilu našla oko 100 kilograma kokaina. U srpnju 2011. izručeni su Hrvatskoj i to zajedno s bivšim premijerom Ivom Sanaderom, koji je u prosincu 2010. također uhićen u Austriji dok je bježao od optužbi za Fimi mediju. Na prvom suđenju Aničić i cijela njegova skupina bili su osuđeni na ukupno 73 godine zatvora, no Vrhovni je sud tu presudu ukinuo. Na ponovljenom suđenju skupina je osuđena na ukupno 63 godine i sedam mjeseci zatvora, no nakon žalbi Vrhovnom sudu, neke su kazne umanjene. Jedan od onih kojem je kazna bila umanjena za godinu dana bio je i Katić.

On je na prvom suđenju bio osuđen na 10 godina zatvora, na drugom na godinu više, a sada ga je Vrhovni sud pravomoćno osudio na 10 godina zatvora. Njemu i Aničiću, prema presudi, oduzeto je oko 14 milijuna kuna. Osim njega i Aničića, još je bio optužen i osuđen i David Molina, kojem se sudilo u odsutnosti. On je osuđen na devet godina zatvora, a Aničić na 13 i pol. Inače, suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu obilježile su legalne opstrukcije obrane, koja je u nekoliko navrata tražila izuzeća sutkinje i njezinog vijeća. Branitelji se nisu pojavljivali na raspravama, zbog čega ih je jednom prigodom sutkinja novčano kaznila sa 150.000 kuna, no novčana kazna im je ukinuta nakon žalbe Vrhovnom sudu.