Prebolio koronu: Dugo sam bio pozitivan, psihički nije bilo lako, a sad dajem plazmu za pomoć zaraženima

Početkom srpnja, kad je osjetio laganu temperaturu i kašalj, Nenad Špigl otišao je na test koji se pokazao pozitivnim na COVID-19. Virusom se zarazio najvjerojatnije na poslu, a s obzirom na to da je brzo reagirao, nitko od njegovih kontakata, kazao nam je jučer, nije se zarazio. Danas je taj pedesetgodišnjak negativan na koronu, ali je odlučio pomoći svima koji su oboljeli od te bolesti i onima koji će se sutra naći u statistici zaraženih novim koronavirusom.

Iz svoje Požege jučer je potegnuo do Zagreba kako bi u Petrovoj darovao plazmu kao pacijent koji je prebolio COVID-19, a koja će nekom oboljelom od te bolesti moći pomoći u liječenju. Krvna plazma ljudi koji su preboljeli koronu od početka epidemije razmatra se kao mogući lijek, radila su se i rade daljnja istraživanja, neke su zemlje u tomu odmaknule, a prikupljanje krvi izliječenih od korone započelo je i u Hrvatskoj.

Tko može darivati plazmu

– Nazvao sam Petrovu i dogovorili smo da nalaze napravim u Požegi kako ne bih morao dva puta dolaziti u Zagreb. Tako sam došao danas i dao plazmu te se nadam da će to nekome pomoći. Dugo sam bio pozitivan, virus mi nije otišao na pluća pa s te fizičke strane nije bilo toliko teško. No, psihički nije bilo lako jer morate osim sebe sačuvati druge oko sebe. Stoga smo se i u kući morali organizirati na zone koje koristimo i ne koristimo zajednički. Sva sreća da imamo obiteljsku kuću, no svejedno nije bilo baš lagano. Čovjek to mora proživjeti da bi osjetio – govori ovaj plemeniti gospodin koji ni trenutka nije dvojio te se uputio u Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu.

Nije mu prvi put da je sjeo u stolac dati svoju krv kako bi pomogao drugima, to mu je, kaže, obiteljska tradicija. Dosad je, naime, 105 puta darovao krv, a taj je “gen” naslijedio od oca koji je u svoje vrijeme sudjelovao u organizaciji dobrovoljnog darivanja krvi te prenio tu divnu naviku i na svojeg sina.

– Nadam se da ću potaknuti i druge koji su preboljeli COVID-19 da daruju svoju plazmu, ali i da će to nekome pomoći – poručuje ovaj donor. A Hrvatska već sada bilježi 5584 osobe koje su preboljele infekciju koronavirusom te koje su potencijalni darivatelji plazme. Plazme će se moći koristiti u liječenju oboljelih od COVID-19, kojih je u nas, nažalost, sve veći broj. Treba reći da nisu ni svi koji su preboljeli koronu mogući darivatelji, ali i da se plazma rekonvalescenata ne može davati kao lijek svima oboljelima. Uz generalne uvjete koje darivatelji krvi trebaju ispunjavati, u ovom darivanju važno je i da su izliječeni od korone te da imaju negativan test na taj virus.

Plazma izliječenih kao lijek za oboljele od COVID-19 na početku pandemije novog koronavirusa u svijetu znanosti smatrana je mogućim lijekom za ovu infekciju. No ono što se dosad zna jest da su napravljena istraživanja u različitim dijelovima svijeta, no na malim uzorcima te ne postoji nekakav generalni zaključak o učinkovitosti liječenja plazmom preboljelih. Kako kaže ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu doc.prim.dr.sc. Irena Jukić, tada se puno očekivalo od plazme.

– Nisu postignuti tako ekscelentni rezultati kako se u samom startu epidemije očekivalo jer je titar (mjerna jedinica, op. a.) protutijela protiv virusa SARS-CoV-2 različit te su zapravo najviši titar imali ljudi koji su imali teže kliničke slike jer se njihov imunološki sustav dugo borio stvarajući ta protutijela. Isto tako, cijelo to vrijeme većina teže oboljelih u svijetu i kod nas zapravo su bile starije osobe, a oni nisu podobni za darivanje na staničnom separatoru – pojašnjava doc. Jukić.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 21.08.2020., Zagreb - Nenad Spigl koji je prebolio covid-19 u Zavodu za transfuziju u Petrovoj 3 daruje plazmu za lijecenje koronavirusa. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

No broj kandidata koji mogu darovati plazmu svejedno je velik, pa tako i u Hrvatskoj te ljudi koji su imali COVID-19 u sebi imaju lijek za nekog oboljelog od te bolesti.

– Bitno je da oni u svojoj plazmi imaju ta protutijela koja mogu pomoći onima koji su oboljeli, a koji trebaju njihovu pomoć. Ono što mislim da je jako lijepo jest i destigmatizacija tih ljudi jer oni na ovakav način pomažu drugima i nisu krivi što su se razboljeli. Hvala Bogu, dobro su, izliječili su se i oni sada mogu pomoći. Ta plazma može biti svježe zamrznuta i koristiti se kao krvni pripravak, a druga je opcija da se prikuplja te da se onda velike količine plazme frakcioniraju.

Procjenjuju kliničari

Frakcioniranje je zahtjevan postupak kojim se proizvode specifični imunoglobulini koji mogu pomoći u liječenju bolesnicima koji su u akutnoj fazi COVID-19.

Indikaciju za davanje plazme darivatelja koji su preboljeli COVID-19 procjenjuju kliničari. Ono što je važno jest da oni znaju da to postoji, da mi to imamo i da procijene komu treba. Plazmu zamrzavamo na vrlo niske temperature i ona kao takva može biti iduće tri godine u izdvojenom dijelu ledenice, tako da može pomoći sutra, za pet mjeseci, godinu – poručuje ravnateljica Jukić te poziva izliječene od korone na ovaj čin.

I u drugim zemljama ljudi koji su preboljeli ovu infekciju dobivaju ovakav poziv pa tako i u SAD-u gdje su možda i najdalje otišli u korištenju plazme kao lijeka. Isto je učinio i Donald Trump ovih dana kada je tamo aktualna neslužbena priča kako bi FDA (Američka agencija za hranu i lijekove) mogla autorizirati plazmu kao hitnu terapiju u liječenju korone.

Neke tamošnje bolnice već je i koriste u liječenju težih slučajeva oboljelih od COVID-19.