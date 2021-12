Hodžić o Milanovićevoj izjavi: Prešao je civilizacijsku liniju. Ima uređenu predrasudu prema Bošnjacima

Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj Armin Hodžić ocijenio je u nedjelju da je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović svojim posljednjim izjavama o genocidu u Srebrenici prešao civilizacijsku liniju preko koje nitko ne bi smio ići.

"Ovakvo trgovanje sjećanjem na genocid, nebitno radi čeka - izbornog zakona ili Daytona 2 - neprihvatljivo je, bez obzira s koje strane dolazilo. Milanović je prešao crvenu liniju", rekao je Hodžić na konferenciji za novinare na temu posljednjih Milanovićevih izjava u kojima, ustvrdio je, relativizira i umanjuje opseg počinjenog genocida u Srebrenici.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Patrik Macek/PIXSELL

Hodžiću je neprihvatljivo da Milanović, kako je rekao, taj genocid naziva eufemizmom" težak zločin s elementima genocida" i to nakon presude međunarodnih sudova da je riječ o genocidu.

Milanović relativizira te sudske odluke izjavom da nijedan sud nije Sveto pismo, izjavio je Hodžić upitavši kakva je to poruka hrvatskim građanima.

Hodžić je ustvrdio da je Milanović izjavio kako "svaka žrtva nije ista" te je, rekavši kako je to "najjeziviji" dio izjave, upitao znači li to da su više ili manje vrijedne žrtve katolika ili muslimana od nekih drugih žrtava.

"Time se ulazi u jedan nevjerojatno morbidan teren licitiranja i trgovanja brojkama, žrtvama, mjestima zločina...", ocijenio je.

Hodžić je podsjetio da je u Srebrenici ubijeno 8500 civila u tri dana, a još se traži njih 1200. S tim u vezi do sada u Hrvatskoj nije bilo ovakve retorike. Izgleda da se ušlo u novu dimenziju, rekao je te poručio da ispod nekih civilizacijskih vrijednosti nitko ne bi smio ići, a ponajmanje ljudi na tako visokim dužnostima kao predsjednik države.

"Ako od njega dolaze ovakve poruke, što onda možemo očekivati u društvu", upitao se.

Ocijenio je i da kontinuitet Milanovićevih javnih poruka pokazuje da on "ima urođenu predrasudu prema Bošnjacima. "To je vrsta organskog primitivizma, on Bošnjake promatra kao ljude koji su jedino za bauštelu i pravljenje ćevapa. Iz takvog je stava proizašao i stav da su srebreničke žrtve manje vrijedne u odnosu na žrtve nekih drugih genocida i ratnih zločina", rekao je ocijenivši Milanovićeve izjave o Srebrenici "prstom u oko naporima da se dogode promjene u BiH" i dijelom igre nezamjeranja Dodiku".

Hodžić smatra da je Milanovićev cilj dobiti Dodika na svoju stranu, da "ga ne bi imao kao prepreku u izmjeni izbornog zakona ili ostvarenja bilo kojeg drugog političkog cilja u BiH"..

"On je danas glavni jaran s Dodikom", izjavio je predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj Armin Hodžić.

Govoreći o aktualnoj politici Republike Hrvatske prema BiH, ustvrdio je da je problem "preveliki utjecaja politike iz Mostara".

Osvrnuo se i na predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića ocijenivši da mu sadašnja situacija u BiH najviše odgovara.

"On nikada nije bio politički jači, ima kontrolni paket u Domu naroda, može blokirati svaki zakon, ima svesrdnu podršku Vlade RH koja je povećala iznos za Hrvate u BiH na 150 milijuna kuna", izjavio je Hodžić te upitao zašto Dragan Čović ne problematizira položaj Hrvata u Republici Srpskoj čija djeca u školi ne mogu slobodno učiti hrvatski jezik.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u petak je, kako su objavili mediji, pojasnio svoju izjavu da Srebrenica nije isto što i holokaust i Jasenovac.

"Ja sam se jučer čuo s Čovićem i malo me brifirao.. neki ljudi cijelo vrijeme govore da je Hrvatska bila agresor i da su Tuđman i Šušak bili isti kao Karadžić i Mladić. Ja sam rekao da Srebrenica nije isto što i holokaust i Jasenovac. To je težak zločin s elementima genocida, to je rekao i sud, ali nijedan sud ne može biti Sveto pismo. Nekim ljudima ili neljudima to nije dobro leglo. 5000 ili 8000 ljudi ili 80.000 ljudi nije isto. Nije isto događa li se u plinskim komorama ili se događa s mačetama", rekao je Milanović.

Ne zna kome bi takva njegova izjava mogla škoditi. "U onome što sam rekao nema ništa pogrešno i zlonamjerno, dapače, dobronamjerno je", dodao je.

Ocijenio je da svaka njegova kritika tamo (BiH) nailazi na iste reakcije.

"Ja nisam mentor gospodina Čovića. On je predsjednik najveće stranke hrvatskog naroda u BiH. Ispada da HDZ i SDA tamo imaju monopol na bošnjaštvo i hrvatstvo i tako to možda i jest u BiH. Izetbegović nije toliko predstavnik Bošnjaka koliki je Čović predstavnik Hrvata. Tuđman je isti kao Milošević, hrvatski generali su isti kao Mladić i Karadžić - to je psovački rječnik, to su laži", istaknuo je Milanović.

