Hoće li se za naseljavanje kolonija na Marsu uzgajati sintetički embriji?

Vijest da su znanstvenici uzgojili entitet koji jako nalikuje ranom ljudskom embriju, bez korištenja sperme, jajašca ili maternice, pokrenula je raspravu o etičnosti takvog postupka, a pokrenute su i rasprave o tome hoće li se sintetski embriji jednog dana početi ciljano uzgajati za naseljavanje kolonija na Marsu.

Izraelski Institut Weizmann objavio je ovih dana da njihov “model embrija”, napravljen korištenjem matičnih stanica, izgleda kao školski primjer pravog 14-dnevnog embrija te da je čak oslobađao hormone kojih su u laboratoriju dobili pozitivan test na trudnoću.

Što kaže zakon?

Znanstvenici smatraju da će im to pomoći u proučavanju razvoja embrija, kako bi doznali što se događa u prvim tjednima nakon što spermij oplodi jajnu stanicu. Razdoblje je to, napominju, dramatične promjene -od skupa nejasnih stanica do nečega što na kraju postaje prepoznatljivo na ultrazvuku kao beba. To slabo poznato razdoblje, kažu, važno je proučavati i zbog pobačaja te urođenih mana.

Umjesto spermija i jajne stanice, kao početni materijal koristili su primitivne matične stanice reprogramirane tako da dobiju potencijal da postanu bilo koja vrsta tkiva u tijelu. Osim njih, korištene su i kemikalije kako bi se te matične stanice potaknule da se razviju u četiri vrste stanica koje se nalaze u najranijim fazama ljudskog embrija – stanice epiblasta, koje postaju pravi embrij (ili fetus), stanice trofoblasta koje postaju placenta, stanice hipoblasta koje postaju potporna žumanjčana vrećica te ekstraembrionalne stanice mezoderma. Ukupno 120 ovih stanica pomiješano je u točno određenom omjeru. Otprilike jedan posto te “smjese” počelo se spontano sastavljati u strukturu koja nalikuje, no nije identična ljudskom embriju.

– Nadamo se da modeli embrija mogu pomoći znanstvenicima da objasne kako nastaju različite vrste stanica, da svjedoče o najranijim koracima u izgradnji tjelesnih organa ili da razumiju nasljedne ili genetske bolesti – napominju u Weizmannu. Govori se već i o poboljšanju stope uspješnosti in vitro oplodnje jer će znanstvenici moći razumjeti zašto se neki embriji ne uspiju razviti ili kako lijekovi utječu na tijek trudnoće.

A što dalje? U mnogim je državama 14 dana zakonska granica za normalno istraživanje embrija. Profesor Robin Lovell Badge, koji istražuje razvoj embrija na Institutu Francis Crick, impresioniran je studijom izraelskih kolega i kaže da izraelski modeli embrija “izgledaju treba nastaviti “oprezno, pažljivo itransparentno” kako bi se izbjegao negativan učinak na javnost.

Profesorica Magdalena Zernicka-Goetz sa Sveučilišta u Cambridgeu i Kalifornijskog instituta za tehnologiju za The Guardian je rekla da je već razvila sintetičke mišje embrije s dokazima o razvoju mozga i srca koje kuca. U međuvremenu znanstvenici u Kini usadili su sintetičke embrije majmuna u ženke majmuna, no sve su trudnoće bile neuspješne. Dr. Ildem Akerman sa Sveučilišta u Birminghamu smatra da sposobnost da se nešto učini, ne opravdava da se to stvarno i napravi.

Ideja Elona Muska

I dok se raspravlja o tome gdje je granica u razvoju sintetskih embrija, za Elona Muska samo je nebo granica. Poznat je njegov san da planet Mars postane dom tisućama ljudi. Kako neće biti moguće često slati ljude sa Zemlje, izazov je reprodukcija u svemiru. Mogu li se i kako ljudi razmnožavati u neprijateljskom svemirskom okruženju, punom štetnog zračenja i lišenog gravitacije?

Nizozemski startup SpaceBorn United smatra da ima rješenje. Ta tvrtka istražuje različite faze ljudske reprodukcije u svemiru i izradila je mali uređaj za in vitro oplodnju i inkubator za embrije koji namjerava lansirati u svemir. Izrađen je prototip veličine CD-ROM-a koji će koristiti mikrofluidnu tehnologiju za umjetnu oplodnju, a disk se okreće kako bi simulirao učinke gravitacije na Zemlji.

– Ako želimo imati ljudska naselja, na primjer, na Marsu, i ako ta naselja želimo učiniti stvarno neovisnima, to zahtijeva rješavanje izazova reprodukcije – istaknuo je Egbert Edelbroek, izvršni direktor SpaceBorn Uniteda za BBC. U planu su misije pod nazivom ARTIS, što je kratica za Assisted Reproductive Technology in Space, a lansiranje je planirano u sljedećih pet godina.

Početni pokusi bit će provedeni uz pomoć mišjih stanica, a ako sve pođe po planu, pokusi će se izvoditi i na ljudskima. No tvrtka još čeka odobrenje Vlade za projekt, a upitno je hoće li ga uopće dobiti. Neistraženo je to područje...

