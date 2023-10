Hoće li se nastaviti toplo i sunčano vrijeme? Evo što kažu prognostičari

Prema prognozi DHMZ-a na Jadranu će biti pretežno sunčano vrijeme. U unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, a prema kraju dana u središnim i istočnim krajevima lokalno može pasti vrlo malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren jugozapadni, na istoku poslijepodne sjeverozapadni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, a zatim slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 20 do 25, a duž obale i na otocima te u unutrašnjosti Dalmacije između 25 i 29 °C.

Za obalu je izdan žuti Meteoalarm. Lokalno se očekuju olujni udari bure, uglavnom podno Velebita. "Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju.

VEZANI ČLANCI:

Od utorka do četvrtka kako piše DHMZ bit će iznadprosječno toplo, pretežno sunčano te većinom stabilno. U utorak na kopnu promjenljiva naoblaka, lokalno i mogućnost za malo kiše. Od srijede mjestimice može biti jutarnje magle. Vjetar većinom slab, tek ponegdje do umjeren jugozapadni i jugoistočni, u utorak na Jadranu bura te sjeverozapadni. Dnevna temperatura u postupnom porastu, a na Jadranu bez znatnije promjene.

Nastavlja se prevladavajuće suho, sunčano i iznadprosječno toplo razdoblje, ali u većini unutrašnjosti uz ipak svježije dane od nedjelje, koja je ponegdje čak bila vruća, pa čak i bez vrućine - mjestimice rekordno topla za listopad. Vjerojatno će najsvježiji i najoblačniji biti ponedjeljak i utorak, samo rijetko u sjevernim kopnenim krajevima uz malo kiše. Valja upozoriti na po nizinama čestu jutarnju maglu, osobito od srijede, kada je moguća i gdjegod na Jadranu, javlja HRT.

"Još će i u utorak u unutrašnjosti naoblaka biti promjenjiva te lokalno može pasti malo kiše. Od srijede zatim sunčanije i danju toplije, ali valja računati na to da će ujutro mjestimice biti magle, većinom u kotlinama i uz rijeke. U Dalmaciji će idućih dana biti sunčano. Na sjevernom Jadranu u utorak povremeno umjerena naoblaka, zatim sve više sunca, no prema sredini tjedna raste vjerojatnost za jutarnju maglu. Vjetar većinom slab, samo povremeno umjeren sjeverozapadni, u srijedu i četvrtak jugoistočni.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.