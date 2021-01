Hladnoća ne posustaje, u nekim dijelovima Hrvatske do idućeg tjedna doći će do debelih minusa

Premda će i sljedećih dana uz djelomice sunčano vrijeme biti mjestimičnih naleta snježnih oborina - za mnoge je glavna vijest hladnoća, koja bi nekima mogla prouzročiti i tegobe, posebice onima koji su izvan svojih domova.

Temperaturni "minusi" bit će česti - čak i na većini Jadrana, te još veći nego prošlih dana, ponegdje na kopnu i cjelodnevni, a tijekom noći i jutra i dvoznamenkasti, ne samo u gorju.

Stoga su stručnjaci DHMZ-a za mnoga područja objavili umjerenu opasnost od hladnog vala koji može utjecati na zdravlje, a za neka područja čak i veliku, osobito u nedjelju i ponedjeljak, piše HRT.

No, to ne treba čuditi jer ćemo imati jedno od hladnijih razdoblja ove zime, s temperaturom zraka posvuda nižom od prosječne, a ponegdje će, kao primjerice na Jadranu, najviša dnevna temperatura biti samo oko prosječne najniže jutarnje za sredinu siječnja.

Srećom, iako će biti prilično niska, temperatura zraka i dalje će biti osjetno viša od znanih "negativnih temperaturnih rekorda". Izdržite! Južina i osjetno zatopljenje stižu sljedeći tjedan.

U istočnoj će Hrvatskoj, osobito u Podunavlju, na spomendan njegove mirne reintegracije dodatni osjećaj hladnoće prouzročiti slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz koji će se mnogima činiti i hladnije od ujutro najniže temperature oko -7 °C, poslijepodne 1, 2 °C. Bit će većinom suho, uz promjenjivu naoblaku.

I u središnjoj Hrvatskoj i oblaci i sunce, uz koje će danju biti oko 2 °C, nakon što će noćna vedrina omogućiti pad temperature na uglavnom oko -8 °C. Vjetar će većinom izostati, a i pahulje, pa će barem to malo pomoći sanaciji štete na Banovini.

Poneki kratkotrajni nalet snijega moguć je u promjenjivo oblačnome gorju, dok će na pretežno sunčanom sjevernom Jadranu nekima smetati jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura u gorju većinom od -13 do -9 °C, u unutrašnjosti Istre oko -7 °C, a uz more od -2 do 2 °C. Poslijepodne od 5 do 8 °C, u gorju oko -2 °C.

Opasnost od hladnog vala koji može utjecati na zdravlje postojat će i u Dalmaciji, gdje će biti barem djelomice sunčano, ali uz često umjerenu, ponegdje i jaku buru, pa će more na otvorenome biti i valovito.

Malo mirnije na u petak najmanje hladnom jugu Hrvatske. Uz prevladavajuće sunčano vrijeme poslijepodne će biti oko 9 °C.

Do ponedjeljka još hladnije, osobito u gorju, uz najnižu temperaturu većinom između -15 i -11 °C, a ni tijekom dana neće biti u "plusu". U ostatku unutrašnjosti ujutro uglavnom između -10 i -5 °C, a uz promjenjivu naoblaku i mjestimične nalete snijega poslijepodne oko 0 °C, u Istri i Dalmaciji od 3 do 5 °C.

Osim pada temperature, ujutro često samo na oko -1 °C, na Jadranu će osjećaj hladnoće pojačavati i bura, u većini mjesta vjerojatno najjača u subotu. No dojam vremena vjerojatno će mnogima barem malo poboljšavati mnogobrojni sunčani sati, osobito u subotu. Od nedjelje slijede prolazna naoblačenja uz mogućnost slabih oborina.