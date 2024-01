FOTO/VIDEO Snijeg počeo padati diljem Hrvatske: Zabijelilo se i zagrebačko Sljeme

Prvi snijeg ove je nedjelje, uslijed velike promjene vremena koja se najavljuje posljednjih dana, zabijelio vrh Zavižan, a od poslijepodnevnih sati počeo je padati i u drugim dijelovima Hrvatske. Osam centimetra tako je debeo snježni pokrivač Velebita, a brojne posjetitelje je snijeg razveselio i na Platku.

Osim toga, snijeg pada i na zagrebačkom Sljemenu, dok je u Zagrebu cijelo jutro i u ranim poslijepodnevnim satima padala većinom kiša. Brojni koji su nedjelju odlučili provesti u prirodi tako su ovaj prizor imali prilike vidjeti i uživo, a i prve ralice izašle su na teren.

Inače, Gotovo cijela Hrvatska danas je pod meteoalarmima DHMZ-a, a najgore je na Kvarneru te na području Velebitskog kanala gdje se očekuje vjetar s udarima i do čak 180 km/h te je na snazi crveno upozorenje. Ostatak Hrvatske je u žutom, i to zbog vjetra i snijega, dok je u narančastom još i Sjeverna Dalmacija. Sutra će i istok Hrvatske biti pod alarmom te se i na tom području očekuje snijeg.

Državni hidrometeorološki zavod najavio je oblačno vrijeme s povremenom kišom koja će u unutrašnjosti uz pad temperature prijeći u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, a u nizinama u drugom dijelu dana. Stvaranje snježnog pokrivača vjerojatno je uglavnom u gorju. Na Jadranu glavnina kiše u prvom dijelu dana, a popodne su moguća kraća sunčana razdoblja.

I za ponedjeljak se, najavljuje DHMZ, očekuje snijeg. Na Jadranu će biti umjereno i pretežno oblačno, na jugu Dalmacije uz mogućnost za mjestimičnu kišu. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim pa je i duž obale moguć snijeg nošen vjetrom. Temperatura zraka na kopnu od -5 do 0, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 0 do 5, na sjevernom Jadranu od 2 do 8, a u Dalmaciji uglavnom od 6 do 12 °C, najavljuju prognostičari.

