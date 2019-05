HDZ u Karlovcu: Cilj su eurozona i Schengen

Kandidati s HDZ-ove liste za izbore za Europski parlament u četvrtak su u Karlovačkoj županiji građanima objašnjavali važnost izlaska na predstojeće izbore, organizirali su i tribinu o financiranju iz EU fondova te poručili kako se zalažu za Hrvatsku u eurozoni i Schengenu te se protive 'Europi dviju brzina'.

„Hrvatskoj dva proračunska razdoblja, od 2013. do 2020. godine i nova omotnica od 2021. do 2027. godine, koju upravo sada pregovaramo, donosi 21 milijardu eura bespovratnih sredstava, a to je novac za infrastrukturu i za sve projekte, pa je to velika šansa za Hrvatsku, koja se bitno mijenja“, rekla je Dubravka Šuica.

Cilj joj je, kaže, da Hrvatska uđe u eurozonu i Schengen, da više ne živimo Europu dviju brzina, te da "Hrvatska više ne bude graničar, da zemlje u susjedstvu ispune kriterije i uđu u Europsku uniju“.

Šuica će se, kazala je, boriti i protiv Europe dviju brzina u liječenju raka, "da ono bude solidarno i odgovorno neovisno od socijalnog statusa oboljele osobe ili od zemlji iz koje dolazi.

Treba, kaže, postići da građani svih zemalja EU imaju iste kriterije u liječenju raka.

Sokol: Vlada HDZ-a opremila 6.500 policajaca koji čuvaju hrvatsku granicu

Saborski zastupnik Tomislav Sokol rekao je da želi u Europskom Parlamentu promovirati demokršćanske i narodnjačke vrijednosti koje su u temelju HDZ-a, ali i u temelju Europske unije.

Govoreći o pitanju sigurnosti migracija Sokol je istaknuo da je Vlada HDZ-a opremila 6.500 policajaca koji čuvaju hrvatsku granicu, da je za to povučeno milijardu kuna iz europskog proračuna, te da će njegov prioritet u radu u EU parlamentu biti baš ulazak Hrvatske u Schengenski prostor.

Zovko: Briga o pravima Hrvata u BiH

Europarlamentarka Željana Zovko naglasila je da se u protekle dvije i pol godine u EU Parlamentu brinula o miru i stabilnosti u jugoistočnoj Europi, s posebnim naglaskom na prava Hrvata u BiH „jer je upravo gubljenje njihovih prava u zadnjih 20 godina dovelo do toga da je zemlja otišla prema separatizmu i centralizmu“.

"Ono što smo akceptirali u EU parlamentu je da BiH mora naći treći put da bi imali mir i stabilnost na granici sa RH, a ne stanje prolongiranog zamrznutog mira. Ključne se odluke o tome donose u Bruxellesu", rekla je Zovko. Dodala je i kako je kroz Rezoluciju EP i druge dokumente koji se tiču BiH „pokazala da je federalizam jedini način i srednji put između dva ekstrema“.

Svojom ostavštinom u sadašnjem EU parlamentu smatra i „unaprijeđen mehanizam Civilne zaštite“, čemu je doprinijela i velika vatrogasna vježba na Cresu, gdje je Hrvatska koordinirala europske vatrogasce.

Šibensko-kninski župan Goran Pauk kaže da iz njega kao bivšeg sportaša, gospodarstvenika, hrvatskog branitelja te predsjednika Hrvatske zajednice županija proizlazi i njegov fokus u budućem radu u EU Parlamentu. "To je ravnomjerni regionalni razvoj i funkcioniranje hrvatskih županija kao razvijenih europskih regija, te briga o dignitetu Domovinskog rata i njegovim žrtvama", poručio je Pauk.

Nikolina Brnjac koja je i državna tajnica u ministarstvu mora, prometa i infrastrukture istaknula je značaj ulaganja u cestovnu i u željezničku infrastrukturu, posebno u nizinsku prugu, kao strateški projekt, vrijedan 570 milijuna eura, što je, rekla je, kao još jedan Pelješki most.

"Cilj nam je jednak i ravnomjeran razvoj svih naših županija, bilo planinskih, bilo ruralnih, obalnih i otočnih i to u prometnoj infrastrukturi, širokopojasnom internetu i slično, te se onda može očekivati kohezija s regijama Europe i gospodarski razvoj", rekla je Brnjac. Kao doktorica znanosti opisala je svoju ekspertnost u prometnim znanostima, na izradi međunarodnih i strateških dokumenata i projekata, te na izradi Zakona o željeznici i Strategiji razvoja željezničkog prometa.

Jelić: Kako što bolje služiti domovini Hrvatskoj i građanima

Predsjednik ŽO HDZ-a Karlovačke županije Župan Damir Jelić je današnje susrete kandidata HDZ-a za EP s biračima kroz Karlovačku županiju nazvao „odgovorom na pitanje kako što bolje služiti domovini Hrvatskoj i građanima“. Predsjednica GO HDZ-a Karlovac i saborska zastupnica Marija Jelkovac uvjerena je u pobjedu liste HDZ-a jer je „to lista spoja mladosti i iskustva, ljudi različitih profila koji će znati u EP čuvati nacionalne interese RH, njen kulturni identitet i uspješno lobirati za važne projekte“.

Dubravka Šuica, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Goran Pauk i Nikolina Brnjac obišli su Slunj, Saborsko, Plaško, Ogulin, a u Karlovcu su održali konferenciju za medije kao i tribinu o financiranju iz EU fondova.

Ministar Pavić o mirovinama i mjerama zapošljavanja