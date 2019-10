'HDZ prihvatio sve SDP-ove prijedloge oko plaća'

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina ustvrdio je u četvrtak uoči sjednice stranačkog Predsjedništva kako na njemu imaju o čemu razgovarati s obzirom na to da je HDZ prihvatio sve SDP-ove prijedloge koji se odnose na plaće.

"Imamo o čemu razgovarati na Predsjedništvu SDP-a jer je HDZ prihvatio sve naše prijedloge vezane za povećanje minimalne plaće, za neoporezivi dio, za inače povećanje plaća, tako da smo svjedoci kako su stvorili problem da bi ga rješavali s time da su zakasnili godinu i pol dana od tog našeg prijedloga", rekao je Komadina novinarima.

Koalicija, kaže, košta, a "ovakva neprincipijelne koalicije košta dosta više".

Na primjedbu novinara kako HDZ ipak nije preuzeo sve SDP-ove prijedloge, Komadina je uzvratio: "Ne mogu sve, nešto moraju ostaviti i kad mi dođemo na vlast, a on sjašu".

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Upitan trebaju li SDP-ovi zastupnici u Europskom parlamentu podržati novi sastav Komisije, Komadina je rekao da, što se njega tiče, mogu. Svatko, kaže, ima problem prema nekome, a SDP-ovci tako imaju prema HDZ-ovoj Dubravki Šuici.

"Postoji neko pravilo da svoji ne govore protiv svojih i nekakav red. A sad, da se neke naše unutarnjopolitičke bitke prenose u Bruxelles, meni to malo nije pristojno. Ali, tko voli, nek izvoli", rekao je Komadina.

Ozbiljna politička kriza

Predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a Branko Grčić izjavio je u četvrtak kako je aktualna vlada u ozbiljnoj političkoj krizi iz koje je pokušala izaći povećanjem plaća u javnom sektoru no, uvjeren je, time neće riješiti problem jer sindikati školstva nastavljaju sa štrajkom.

"Jasno je da je vlada HDZ-a u ovom trenutku u ozbiljnoj političkoj krizi i da su pokušali najavom povećanja plaća u javnom sektoru od 6 posto izaći iz te krize. Očigledno je da je to samo djelomično rješenje jer sindikati nastavljaju, ja bih rekao, s pravom svoj štrajk i da će se ta komplicirana situacija nastaviti", izjavio je Grčić nakon sjednice stranačkog Predsjedništva.

Na sjednici je bilo riječi o aktualnoj političkoj situaciji i posljednjim vladinim mjerama te stavu SDP-ovih eurozastupnika oko izglasavanja Europske komisije (EK).

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

"Što se tiče drugih mjera nezadovoljni smo činjenicom da je Vlada išla prema povećanju neoporezivog odbitka plaće samo za 200 kuna. Dok povećava plaće u javnom sektoru za 400 do 500 kuna dotle će ljudi u privatnom sektoru profitirati samo do 50 kuna i to je zaista podcjenjivački. To je suprotno onome što smo mi predlagali, a to je rast plaća između 330 i 500 kuna za 700.000 ljudi u Hrvatskoj, u javnom sektoru i onih koji rade u privatnom sektoru", rekao je Grčić.

Što se tiče stava SDP-ovih eurozastupnika oko izglasavanja EK, kazao je kako će se ta rasprava nastaviti budući da će se, prema procjeni eurozastupnika, vrlo vjerojatno odluka o EK prolongirati sve do prosinca.

"Naši eurozastupnici su nas izvijestili da postoje još mnogi upitnici. Oni nisu vezani samo za Dubravku Šuicu koju mi apsolutno ne podržavamo pojedinačno jer mislimo da nije odgovorila našim zahtjevima te je i ovom prilikom pozivamo da objavi imovinsku karticu, da hrvatska javnost transparentno zna kakva je tu situacija i koje je porijeklo te poprilično velike imovine", izjavio je Grčić.

"Mislim da je stav eurozastupnika da bi generalno Komisiju trebalo podržati uz ovu ozbiljnu ogradu zato što je u sadašnjom prijedlogu Komisije čak 10 predstavnika naše socijaldemokratske grupacije što odavno nije bilo, međutim, stvari su još preosjetljive i u ovom trenutku nismo mogli definirati konačni stav već će o tome biti rasprave narednih tjedana", kazao je.