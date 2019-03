HDZ platio 129.330 kuna kazne zbog ženske kvote

HDZ je u 2018. godini platio ukupno 129.330 kuna kazne jer na lokalnim izborima 2017. godine nije poštivao žensku kvotu na izbornim listama, a godinu prije kazna za nepoštivanje ženske kvote na parlamentarnim izborima HDZ-u iznosila je 128.486 kuna. SDP je u 2018. godini Slobodanu Ljubičiću, odnosno Televiziji Sljeme, platio ratu od 510.000 kuna budući da su se s Ljubičićem nagodili u ratama isplatiti dug od 4,3 milijuna kuna plus kamate zaostao još iz kampanje Milana Bandića 2009. godine (tada je Bandić još bio u SDP-u).

Nagodba s Ljubičićem

Iako se pisalo da će SDP Slobodanu Ljubičiću dug, kako bi izbjegao ovrhu, isplatiti u šest rata, izgleda da je otplatni rok ipak dulji. Sve to proizlazi iz financijskih izvješća za 2018. godinu koje su stranke dužne objaviti na svojim mrežnim stranicama. Rok za objavu bio je sinoć do ponoći, pa do zatvaranja ovog izdanja Večernjeg lista nisu sve stranke objavile svoja financijska izvješća. U 2018. godini SDP je pak za nepoštivanje ženske kvote platio samo 5133 kune, rekli su nam u toj stranci.

Od svih stranaka koje su jučer objavile svoja izvješća, HNS je lani primio najviše donacija, čak 1,561 milijun kuna. Od toga su im 599.000 kuna donirale tvrtke, a 962.900 kuna građani i kućanstva. Donacije od tvrtki HNS-u su se gotovo utrostručile otkad su s HDZ-om na vlasti u državi, u 2017. godini iznosile su, naime, 205.137 kuna. Iako 2018. godina nije bila izborna, HNS je zadržao prilično visoke prihode od donacija, dok su svim ostalim strankama donacije znatno pale. Za usporedbu, HDZ kao najveća vladajuća stranka u 2018. godini imao je tek 654.684 kuna donacija, dakle upola manje od HNS-a, dok je u izbornoj 2017. imao 4,562,341 kuna donacija.

HDZ vratio sve kredite

SDP je lani od donacija uprihodio samo 137.306,95 kuna, tek nešto više od relativno nove stranke GLAS koja je od donacija utržila 104.362 kune. HSS je od donacija dobio tek 5450 kuna, SDSS nula kuna prema financijskom izvješću, a Most 15.328 kuna.

Stranke, izuzev SDP-a, HNS-a i Glasa, relativno dobro posluju jer su u plusu. Najveći višak prihoda ima HDZ koji je u plusu ukupno 16,1 milijun kuna s prenesenim viškom iz 2017. godine. No, i višak tekućeg poslovanja im je čak 12,3 milijuna kuna. HDZ se priopćenjem pohvalio da je “stranka odgovornim poslovanjem i racionalizacijom troškova vratila sve naslijeđene pozajmice, kredite i podmirila manjak iz proteklih godina te u cijelosti stabilizirala financijsko stanje”.

Kada je riječ o pozajmicama, u HDZ-u se referiraju na pozajmicu koju je bivše vodstvo (Karamarko, Brkić) imalo od Prvog plinarskog društva u iznosu od 4,2 milijuna kuna. Najvažnije prihode HDZ-a u 2018. činili su prihodi od 34,1 milijuna kuna koje stranka dobiva iz državnog i lokalnih proračuna na temelju broja zastupnika i lokalnih vijećnika, zatim prihodi od članarina u iznosu od 7,6 milijuna kuna (rasli su u odnosu na 2017.) te prihodi od donacija. Analizom HDZ-ova financijskog izvješća uočava se da HDZ na reprezentaciju troši 4,002 milijuna kuna, oko milijun kuna manje nego 2017., da je stranka na intelektualne usluge potrošila 909.710 kuna u odnosu na 3,006 milijuna kuna 2017. godine.

SDP-u zajedno s rejtingom, izgleda, padaju i prihodi od članarine pa su oni lani iznosili 1,8 milijuna kuna, a 2017. godine 2,16 milijuna kuna. SDP na intelektualne usluge troši više od HDZ-a, odnosno 2,046 milijuna kuna u odnosu na 1,9 milijuna 2017. godine. I SDP-u najveći dio prihoda otpada na prihode iz državnog i lokalnog proračuna s obzirom na broj zastupnika i lokalnih vijećnika, odnosno 20,1 milijun kuna. SDP na reprezentaciju troši manje od HDZ-a, odnosno 1,236 milijuna kuna, milijun manje nego 2017.

