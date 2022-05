HDZ opleo po Milanoviću: Takav je u - svemu. Laže i kad govori za koga navija

Predsjednik Zoran Milanović danas je komentirao nerede i sukob navijača i policije. Na njegovu današnju izjavu da je hajdukovac reagirao je HDZ na svom Facebooku.

"Takav je u - svemu. Milanović laže i kad govori za koga navija", stoji u objavi HDZ-a na kojoj je uz današnju izjavu i izjava iz studenog 2019. kada je Milanović izjavio da nije navijao za Hajduk jer je to "bio Titov omiljeni klub".

"Ja sam hajdukovac pa sam malo subjektivan, ali sam prije svega predsjednik. Stadioni moraju biti mjesta zabave i mira. Vlada mora urgirati. Kad se vlada odluči i popije tabletu za hrabrost, onda će se i Torcida i ostali klubovi prema tome drugačije postaviti. Stadioni nisu mjesta remećenja mira, ako imaš takvu energiju, odi treniraj boks. Policija je trebala biti pripremljenija. Kako su došli u situaciju da policajac puca vatrenim oružjem? Postoje gumeni meci", rekao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović o slučaju koji je rasplamsao razne rasprave u državi.

- Ja kad sam baš gorio za Hajduk, on je bio jak klub iz malog grada i nikad nije tražio razloge svog neuspjeha. Nikad nisu imali taj pritisak da su žrtve. Igrali su, pobjeđivali. To je veliki klub, ne tražiš razloge izvan sebe. Pola Zagreba su Dalmatinci i Hercegovci, i ja jedan od njih. Jedini sam u razredu bio hajdukovac. To nije lako. Bilo je sedamdesetih lakše navijati za Zvezdu - dodao je.

