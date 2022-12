HDZ krizitirao predsjednika: 'Baćuška Milanović opet glavna zvijezda ruskih režimskih medija'

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) komentirala je jučerašnje izjave predsjednika Zorana Milanovića, kao i reakciju ruskih medija na njih.

Status prenosimo u cijelosti.

"Baćuška Milanović opet glavna zvijezda ruskih režimskih medija! Slave ga jer je Sabor Republike Hrvatska odbio pomoći Ukrajini, s vidnim zadovoljstvom prenose njegove teze da "Ukrajina nije saveznik Hrvatske", da je „cinično dobila status kandidata za Europsku uniju“ itd. Sasvim je razumljivo to što kremljanski trbuhozborci veličaju Milanovića s obzirom da on u svojim protuzapadnim & protudemokratskim ispadima samo plagira Putina. Činio je to i prije, vrteći teze o „korumpiranim ukrajinskim nacistima“, narativ koji je Kremlju služio kao psihološka priprema za rusku agresiju na Ukrajinu. Evo, citirajmo još jedan Milanovićev (jučerašnji) antieuropski biser: „Što je Europska unija danas? Bijeda, nula!“. Štetočina s Pantovčaka toliko se potrudio da ga hvali i bjeloruska nacionalna informativna agencija BELTA. Rokaj, barba Putin!", navodi se u statusu Hrvatske demokratske zajednice.

Podsjećamo, predsjednik Zoran Milanović komentirao je u utorak odluku Sabora da ne obučava ukrajinske vojnike na teritoriju RH.

"Ova Vlada ima zadaću razaranja hrvatskog Ustava. Prvo je ministar Grlić Radman po nalogu otišao u Bruxellesu gdje je prihvatio obavezu iz srži nacionalne obrane bez suglasnosti predsjednika, što je protuustavno, onda mi se obratio predistražni ministar obrane. To je manirom sociopata Plenković gurnuo Saboru kao moralnu ucjenu s najgroznijom rečenicom koju sam čuo. Sad odjednom nije problem Ukrajina, pomoć tim napaćenim ljudima... Postavlja se pitanje temeljne moralnosti ove odluke. Kad netko moralno ucjeni sabor i kaže 'to je za mene win-win'. Evo prijatelju, želim ti što više takvih pobjeda. Ako gledaš kao čovjek, kao državnik, potpuno je sporedno tko je pobijedio ili izgubio. 97 ljudi je reklo da je to ok. Svaka čast gospodo. Sljedeći put kada zastupnici manjina, lažni zastupnik Srba Pupovac bude trebao zaštitu manjine koju ne predstavlja, doći će kmečati k meni. U međuvremenu, hrvatski Ustav će se tretirati kao mljeveno meso samo ako se dovoljno ubaci u kasicu", kazao je Milanović.

VIDEO: Milanović: Plenković je u maniri sociopata odluku bacio u Sabor s najgroznijom rečenicom koju sam čuo

Progovorio je i o nedostatku naoružanja u Hrvatskoj.

"Šutio sam mjesecima, pisao sam premijeru, smatrao sam da o tome ne treba izlaziti u javnost. Ali ako o tome govore Nijemci, govorit ćemo i mi. Kakvo je stanje na hrvatskim skladištima, što Hrvatska ima od oružja? Što imamo od robe? Što smo se potrudili kupiti i naručiti? Materijalno-tehnička opremljenost hrvatske vojske je grozna. Sad mogu reći otvoreno, to je moja dužnost", rekao je Milanović.

