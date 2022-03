HDZ i dalje najjača stranka, predsjednik Milanović najpopularniji političar

HDZ je i dalje najjača politička opcija s potporom od 28,1 posto. Ipak, jedan podatak možda je nezgodan za HDZ, postotak sigurnih i vjerojatnih birača najniži je u godinu dana. Isto tako u dva mjeseca izgubili su dva postotna poena, no sve je to u statističkoj pogrešci. Istraživanje je za Novu TV provela agencija IPSOS od 1. do 19. ožujka na 990 građana metodom osobnog razgovora.

SDP je na već postojanih 14 posto, nema velikih pomaka gore ili dolje. Možemo se bori za treće mjesto s Mostom, zeleno-lijeva koalicija ima 10,7 posto, a Most 10,1 posto. Domovinski pokret je na 5,6 posto. Ostale stranke daleko su ispod izbornog praga. Najbliže je Centar s 2,6 posto, Živi zid je na 1,7 posto, Hrvatski suverenisti su na 1,4 posto. HNS je na 1,3 posto, a istu potporu ima i HSS. Fokus je na 1,2 posto, HSU 1,1 posto, Radnička fronta na 1 posto, a sve ostale stranke su ispod 1 posto i zajedno bi imale 4 posto od ljevice do desnice.

Neodlučnih birača je 16 posto s tendencijom blagog pada.

U Hrvatskoj raste optimizam. Tako danas 21 posto ispitanika smatra da zemlja ide u dobrom smjeru, a pao je broj pesimista i sada se zaustavio na 70 posto. Ne zna 9 posto. Raste i potpora radu Vlade. I dalje je visokih 60 posto onih koji su protiv poteza Banskih dvora, ali taj broj pada, a raste broj zadovoljnih i sada ih je 32 posto. I tu su za buđenje optimizma zaslužni birači HDZ-a, koji sve više vjeruju Vladi. Ne zna 8 posto ispitanika.

Zoran Milanović može biti zadovoljan. Većina građana, odnosno 48 posto, podupire njegov rad, a protiv je 43 posto. I dalje uživa većinsku potporu svoje bivše stranke, ali ga podupire i 60-ak posto birača Mosta te Možemo i tek 27 posto birača HDZ-a.

Također, predsjednik Milanović je i dalje najpopularniji političar. O njemu pozitivan dojam ima 56 posto, a negativan 37 posto ispitanika. Tomislav Tomašević može računati na 46 posto ispitanika koji o njemu imaju pozitivan dojam te 34 posto s negativnim dojmom. Ima većinsku potporu na ljevici, ali i 42 posto birača HDZ-a o zagrebačkom gradonačelniku ima pozitivan dojam.

Andrej Plenković može računati na 39 posto birača koji o njemu imaju pozitivan dojam, a 55 posto negativan. Među oporbom nema baš većinsku potporu pa ga tako podupire 30-ak posto birača Domovinskog pokreta te 20 posto birača SDP-a.

Božo Petrov ima 37 posto birača koji o njemu misle pozitivno, a njih 45 posto misli suprotno. Ivan Penava podijelio je birače. Njih 37 posto o njemu misli pozitivno, a 37 posto negativno. Peđa Grbin mjesec završava na dnu popularnosti. O predsjedniku SDP-a pozitivan dojam ima 25 posto birača, a negativan 53 posto.

