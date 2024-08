HAKOM: Najviše sporova s teleoperatorima zbog računa

Sporovi među korisnicima i telekom operatorima u prvoj polovini ove godine povećali su se, vidljivo je iz izvješća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti – HAKOM-a, koja redovito prati odnose među korisnicima i telekomima i objavljuje ih na svojim stranicama. Kako stoji u izvješću, povećali su se sporovi u sva tri stupnja. Valja znati da se prva dva stupnja, prigovora i reklamacija, rješavaju na relaciji korisnik – telekom, dok se treći i konačni stupanj odvija pred HAKOM-om. Odluka HAKOM-ova povjerenstva je konačna i protiv te odluke nezadovoljni korisnik ili operator, kao strane u postupku, imaju mogućnost žalbe Upravnom sudu.

Posljednje izvješće za prvih šest mjeseci ove godine, u usporedbi s prethodnim šestomjesečnim razdobljem, pokazalo je da je, u prvom stupnju kod A1 Hrvatska i Terrakoma došlo do smanjenja broja sporova, dok je kod HT-a i Telemacha došlo do povećanja broja prigovora. Kada se radi o reklamacijama u drugom stupnju, u izvješću HAKOM-a stoji da je u odnosu na prethodnih šest mjeseci i kod A1 i Terrakoma u ovogodišnjih šest mjeseci došlo do smanjenja broja sporova, dok je kod Hrvatskog Telekoma i Telemacha Hrvatska došlo do povećanja broja prigovora.

Što se tiče broja sporova pred "sudom" HAKOM-a, u odnosu na drugih šest mjeseci 2023., kada je u trećem stupnju zaprimljeno 328 zahtjeva za rješavanje spora, tijekom prvih šest mjeseci 2024. povjerenstvu Agencije upućena su 364 zahtjeva, odnosno pokrenuto je 36 sporova više. Najviše zahtjeva, što je i očekivano s obzirom na ukupan broj korisnika njihovih usluga, podnijeli su korisnici tri najveća operatora, stoji u izvješću. U njemu stoji i kako je u trećem stupnju, u odnosu na drugih šest mjeseci 2023., kod većine operatora došlo do povećanja broja sporova pred HAKOM-om, osim kod Terrakoma, kod kojeg je smanjenje broja sporova nešto veće od 33 posto.

Raspitali smo se dodatno u regulatornoj agenciji radi li se o novom trendu te zatražili da nam pojasne razloge povećanja broja prigovora na telekome. Kazali su nam kako je "posljednjih godina uočen trend smanjenja broja prigovora, a u prvoj polovini ove godine došlo je do blagog povećanja". Kada se radi o konkretnim brojkama u slučaju pojedinih telekoma, iz HAKOM-a kažu da je riječ o poslovnoj tajni. Međutim, poručili su iz HAKOM-a, da "mogu potvrditi da ni kod jednog operatora nema značajnijeg porasta broja prigovora. Ako bi do toga došlo, HAKOM bi zasigurno na vrijeme reagirao koristeći mehanizme koji nam stoje na raspolaganju". Kako stoji u izvješću, "analizirajući razloge zbog kojih su korisnici pokretali sporove, HAKOM je utvrdio kako se zahtjevi za rješavanje spora velikim dijelom kao i do sada odnose na prigovore na obračun, potrošnju i ostvareni promet, traženje prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora i na povrede odredbi ugovora".