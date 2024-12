Gržić: Josipa Rimac nije trebala biti pod tajnim mjerama

Po već, dobro uhodanom hologramu u slučaju u kojima je optužena Josipa Pleslić (ex Rimac), održana je sjednica optužnog vijeća, na kojoj ništa nije odlučeno. Točnije, što je optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda odlučilo o zahtjevu obrane Josipe Rimac, da se iz spisa u kojem su osim nje još optuženi poduzetnik Ante Stanišić i Dijana Vican, bivša rektorica Sveučilišta u Zadru, neki dokazi izdvoje kao nezakoniti, trebalo bi se znati u petak. Ova je optužnica treća i za sada zadnja koju je USKOK podigao protiv Josipe Rimac i to ljetos. Ujedeno je ovo i treća sjednica optužnog vijeća koja je održana u zadnjih malo manje od dva mjeseca. Na prvoj sjednici u studenom, obrana je tražila da joj se omogući uvid u tzv. inicijalne naloge suca istrage vezano za tajno praćenje i prisluškivanje. Tvrdili su da je Josipa Rimac zapravo upala u mjere dok su se provodili izvidi nad jednom osobom koja je bila zaposlena u Ministarstvu državne imovine u vrijeme dok ga je vodio Mario Banožić. Uglavnom obrana je tražila i uvide u te inicijalne naloge i preslušavanje snimki tajno snimljenih razgovora.

Sud je to odobrio, no do sjednice optužnog vijeća, koja je bila zakazana prije desetak dana, tajne snimke iz tehničkih razloga nisu došle do obrane. Naknadno su ih dobili i preslušali, nakon čega su jučer podnijeli zahtjev za izdvajanjem nezakonitih dokaza. s obzirom na to da je optužno vijeće trajalo satima, obrana je svoj zahtjev očito detaljno obrazlagala. No što im je konkretno sporno, odnosno što smatraju nezakonitim dokazima, Ivan Gržić, branitelj Josipe Rimac nije htio pojašnjavati.

- Dostavili smo jedan jako utemeljen i argumentiran podnesak kojim učvršćujemo naše prijašnje navode vezano za nezakonitost samih dokaza. Vijeću je trebalo vremena pa će u petak u 8.30 donijeti konačnu odluku. Ne mogu vam govoriti o konkretnim stvarima, no nakon uvida u sve ono što nam je sud omogućio sada sam u potpunosti siguran da nije bilo pravno utemeljenog razloga da se Josipu Pleslić stavi na tajne mjere - kazao je Gržić.

Što će o tome reći sud, znat će se u petak, no moguće da je riječ i o novom manevru obrane, jer je Gržić prije desetak dana kazao i kako sumnja da je s dokazima nađenim u mobitelu Josipe Rimac manipulirano. Njezin je mobitel imao 300.000 poruka, sadržaj je transkribiran na gotovo tri milijuna stranica, na temelju dokaza iz njega optuženo je 40-ak osoba, među kojima je i šestero ministra Andreja Plenkovića. Usput neki od tih 40 -ak optuženika već su i pravomoćno osuđeni. Među ostalim i na temelju dokaza iz tog mobitela. Osim toga, u druge dvije optužnice, optužna vijeća su smatrala da su ti dokazi zakoniti. U jednom od tih slučaja tu je odluku potvrdio i Visoki kazneni sud (VKS), dok je u drugom spis vraćen optužnom vijeću uz uputu da se obrani omogući uvid u inicijalne naloge suca istrage.

USKOK Josipu Rimac i Stanišića tereti da su se između siječnja 2018. i svibnja 2020. dogovorili kako će Rimac iskoristiti svoj utjecaj koji je imala kao bivša HDZ-ova gradonačelnica Knina i saborska zastupnica, te državna tajnica, ne bi li tvrtki Graditelj svratišta osigurala unosne poslove s državom. Stanišić, joj je, prema tvrdnjama USKOK-a, za uzvrat omogućio da bez plaćanja režija živi u stanu u Zagrebu koji je vlasništvo njegove tvrtke te joj je obećao da će joj besplatno ugraditi opremu u obiteljsku kuću u Vodicama. U tom je slučaju šteta oko 48.000 kuna.

USKOK Josipu Rimac tereti i da je od Dijane Vican tražila da intervenira kako bi se Stanišiću vratila garancija od 1,5 milijuna kuna. Ta priča je počela u veljači 2019. kada je raspisan natječaj za izvođenje radova na izgradnji Studentske menze u Zadru. Na natječaj je pristiglo sedam ponuda, a prihvaćena je Stanišićeva koja je iznosila 74,8 milijuna kuna i bila je najpovoljnija. Njegova tvrtka je sukladno uvjetima natječaja dostavila dokumentaciju i garanciju od 1,5 milijuna kuna, s tim da se u garanciji navodilo, kako će se ta suma isplatiti korisniku garancije, odnosno Sveučilištu u Zadru ako Graditelj svratišta odustane od ponude u roku njezine valjanosti, ne dostavi ažurirane podatke popratnih dokumenata ili u propisanom roku ne potpiše ugovor. Kako nije ispoštovano ono što je bilo dogovoreno, USKOK u optužnici navodi da je Sveučilište htjelo naplatiti garanciju, no da je naplatu, nakon intervencije Josipe Rimac, spriječila Dijana Vican.

Prema optužnici, Josipa Rimac je intervenirala i nakon što HŽ Infrastruktura nije prihvatila ponudu Stanišićeve tvrtke na izvođenju radova na obnovi zgrade u Osijeku, pa ju se tereti da je od predsjednika uprave HŽ Infrastrukture tražila da se u drugim boljim ponudama u toj nabavi neovisno o stvarnom stanju pronađe greška. Međutim, on je taj njezin zahtjev odbio.

