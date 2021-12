Grmoja: Razmišljamo o tužbi protiv Pupovca. Pupovac: Vama je svejedno što ljudi ginu

Tema večerašnje HRT-ove emisije Otvoreno bila je odluka Ustavnog suda da su COVID potvrde u sustavu zdravstva i socijalne skrbi u skladu s ustavom.

U burnoj raspravi sudjelovali su Mato Palić, profesor na Katedri ustavnog i europskog prava Pravnog fakuleta u Osijeku, Mostov zastupnik Nikola Grmoja, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, SDP-ov Mišel Jakšić te HDZ-ov Branko Bačić.

Na početku komentar današnje odluke Ustavnog suda.



- Očekivana je odluka, ali ne znamo kompletno obrazloženje jer imamo izdvojena mišljenja. Smatram da je odluka ustavno-pravno ispravna, a ono što smo čuli od predsjednika Ustavnog suda Šeparovića meni zvuči razložno i uvjerljivo. Svaka drugačija odluka bi predstavljala svojevrsno iznenađenje. Do sada je Ustavni sud u velikoj mjeri potvrđivao odluke Stožera civilne zaštite, kaže doc. dr. sc. Mato Palić, s Katedre ustavnog i europskog prava Pravnog fakulteta u Osijeku

Što se tiče COVID potvrda u javnim službama, tu je situacija složenija.

- Oni na koje se ta odluka odnosi, a to su državne i javne službe te pravne osobe u većinskom državnom vlasništvu, to sve skupa "pogađa veći broj adresata". Prethodne dvije odluke se odnose na specifične djelatnosti, osobe koje trebaju zdravstvenu zaštitu i osobe koji su korisnici socijalne skrbi. On su rizičniji sami po sebi, ovdje je šira primjena u pitanju, odnosi se na nekoliko stotina tisuća ljudi. Čak i osobe koje koriste usluge javnim i državnih službi, oni ulaze u te prostore. Svi se ne mogu staviti u istu skupinu, kao ove koji koriste usluge zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Vlada bi podrobnije trebala obrazložiti zašto je to bilo neophodno s aspekta načela razmjernosti, to napraviti na takav način, dodaje Palić.



Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić kaže da je Ustavni sud 99,9% mjera utvrdio da su u skladu s Ustavom te očekuje da će Ustavni sud cijeniti razloge zbog kojih je Stožer uveo u javni i državni sektor potrebu predočenja COVID potvrde.



Ustavni sud je naglasio da Stožer ubuduće mora obrazložiti svaku mjeru.



- Dobro je da je Ustavni sud donio tu vrstu stajališta kada je posrijedi rad Stožera i Vlade, ističe SDSS-ov Milorad Pupovac dodajući da se ovime jamči ozbiljnija rasprava i ozbiljniji pristup kada su u pitanju ili Nacionalni ili županijski stožeri.



- Važno je da se ublaže sukobi u društvu, a važno je da se pokaže da Ustavni sud ozbiljno pristupa stvari i da ga ne može zamijeniti nešto drugo. Niti Odbor za Ustav i Poslovnik, niti Sabor niti druge institucije, dodaje Pupovac.



Javnost mora biti svjesna da postoje institucije koje jedne druge kontroliraju te se ne smije dopustiti "situacija kaosa", kaže čelnik SDSS-a.



- Ovo nije samo medicinska stvar, ne samo stvar Stožera. Ovo je stvar i drugih stvari, inače bi ljudi tramvaje zaustavljali tamo gdje nekome paše. Uspostavljen je red gdje se staje, na koja se vrata ulazi itd..., dodaje.



Mišel Jakšić iz SDP-a kaže da su vladajući blago izbanalizirali cijelu situaciju oko odluke Ustavnog suda.



- Oporba je pokušala navesti raspravu da se odluke donose dvotrećinskom većinom, da se raspravlja na drugačiji način, da se uvede semafor koji bi puno toga oko mjera Stožera raščistio, sve bi bilo jasnije i transparentnije.



Mostov Nikola Grmoja kaže da odluka Ustavnog suda nema veze s njihovom inicijativom za referendum.



- Mi smo predložili dva referendumska pitanja, da se odlučuje o dvotrećinskom većinom i zakonodavni referendum za ukidanje Stožera i odluke o uvođenju COVID potvrda. Ovo ništa ne utječe, poruka je ne. Ljudi su u izuzetno teškoj proceduri skupljali potpise, trebalo je temeljem broja ljudi s prebivalištem u Hrvatskoj prikupiti 370 tisuća potpisa. Gospodin Pupovac nas je nazvao "šegrtima smrti", mi ozbiljno razmišljamo da angažiramo odvjetnika da se poduzmu pravni koraci protiv svih koji su iznosili skandalozne optužbe. Ja sam u Otvorenom večeras, imamo jednog HDZ-ovca iz vremena Ive Sanadera, imamo i drugog HDZ-ovca "istočnog obreda" također iz Sanaderova vremena. Imamo i u Osijeku HDZ-ovca "koji je u ormaru" koji pod svaku cijenu želi ući u Ustavni sud, rekao je Grmoja o svojim političkim suparnicima u studiju Otvorenog.



Jakšić kaže da je oporba ovoga puta očito zakazala na nivou komuniciranja i što se sve točke nisu stavile u raspravu i nekakav krajnji odgovor.



- Nisu dali sve odgovore na pitanje koja su nas zanimala.



Pupovac kaže da se "raduje" Grmojinoj tužbi.



- Tko želi dobiti virus, tko želi imati virus taj želi širiti bolest. Tko želi širiti bolest koja je smrtonosna, tko se odupire mjerama, potvrdama, tko vodi kampanju protiv sređenog sistema. Možete vi ne upravljati onime što nije vaš posao, ali vi pružate otpor javno-zdravstvenim mjerama, vi dajete primjer ljudima. Vama je svejedno što ginu toliki ljudi, što umiru toliki ljudi.

>> VIDEO COVID potvrde nisu protuustavne. Šeparović: Naložili smo da ubuduće Stožer mora obrazložiti svaku odluku