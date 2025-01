Grenell ribao Ruttea: Naići ćete na motornu pilu u Americi ako govorite da će Ukrajina ući u NATO

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na pozornici Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu jučer je dobio rijetko viđeno javno “ribanje” od Richarda Grenella, američkog diplomata koji u drugoj administraciji predsjednika Donalda Trumpa ima ulogu veleposlanika za specijalne zadatke.

U raspravi s velikim brojem sugovornika nazvanoj “Ukrajinski doručak u Davosu” - a među sudionicima te rasprave na pozornici je s Rutteom i drugima bio i hrvatski premijer Andrej Plenković - Grenell je tijekom uključenja video-vezom iz Kalifornije upozorio da će glavni tajnik NATO-a naići na “veliku motornu pilu” u Americi ako bude govorio o tome da Ukrajinu čeka članstvo u NATO-u. Grenell je potom kritizirao i Nizozemsku, zemlju iz koje dolazi dugogodišnji premijer Rutte, zbog niskih izdvajanja za obranu. Rutte nakon toga više nije dobio riječ, tako da je odšutio te kritike iz Amerike, koje nisu zvučale ugodno.

Prije no što je Grenell dobio riječ, glavni tajnik NATO-a s pozornice je poručio kako saveznici sada trebaju biti usredotočeni na “dovođenje Ukrajine u najbolju moguću poziciju” za mirovne pregovore koji će početi. A kad ti mirovni pregovori završe, postignuti mir treba biti održiv i nikad poslije doveden u pitanje od strane Rusije.

- Očito, puno članstvo u NATO-u tada postaje najjednostavniji ishod - dodao je Rutte. I on i prethodni glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg često su ranije u svojim izjavama govorili o članstvu Ukrajine u NATO-u koje se ima dogoditi jednog dana, možda ne sada, ali koje je zapravo skoro pa sigurno, odnosno čeka Ukrajinu na kraju puta koji je praktički nepovratan. No, Trumpov specijalni diplomat Richard Grenell nije se libio da u svom javnom nastupu opomene Ruttea zbog takvog izričaja.

- Naići ćete na veliku motornu pilu u Americi ako imamo glavnog tajnika NATO-a koji govori o dodavanju Ukrajine u NATO. Američki građani su ti koji plaćaju za obranu i ne možete tražiti američke građane da prošire kišobran NATO-a kad postojeće zemlje saveznice ne plaćaju pošteno svoj dio. A to uključuje i Nizozemce, koji se moraju više potruditi. Kad imamo lidere koji će govoriti da nam treba više ratovanja, moramo se pobrinuti da ti lideri troše pravu količinu novca. Moramo biti sposobni izbjeći rat, to naravno uključuje vjerodostojnu prijetnju NATO-a u smislu da NATO apsolutno mora biti u pripravnosti, ali moramo imati diplomate koji izbjegavaju rat. Američki građani su frustrirani, to je moj sažetak - rekao je Richard Grenell.

Premijer Plenković kasnije je, nakon nekoliko drugih govornika, u svom izlaganju poručio da, “uz svo dužno poštovanje novom impulsu administracije predsjednika Trumpa i želje da se započnu razgovori i angažira, ne bismo smjeli upasti u zamku političke naivnosti”. Plenkovićeva poruka zapravo je bila da se svi zalažu za mir, ali da postoji razlika između mira koji bi nagradio agresora zadržavanjem ilegalno okupiranih teritroija i mira koji bi očuvao glavne principe međunarodnog poretka, kao što su poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

U prvoj Trumpovoj administraciji, Grenell je bio američki veleposlanik u Berlinu i posebni izaslanik predsjednika Trumpa za pregovore između Beograda i Prištine. Ivica Puljić, washingtonski dopisnik Al Jazeere Balkans, ovih je dana javio da ima informaciju da bi se Grenell s nove pozicije u drugoj Trumpovoj administraciji ponovo mogao baviti i zemljama zapadnog Balkana. Grenell je posebnu vrstu bliskosti razvio s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a vrlo je kritičan prema kosovskom premijeru Albinu Kurtiju.

