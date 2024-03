Grbin sazvao presicu za medije, satima se žustro raspravljalo u središnjici SDP-a

* Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u srijedu da neće poštovati upozorenje Ustavnog suda

* Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pozvao je Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo (DIP) da se očituju o Milanovićevim najavama da neće poštovati njihova upozorenja

* SDP sedam do osam ulaznih mjesta u Sabor prepušta partnerima

* Ustavni sud objavio mišljenja sudaca koji nisu glasovali za "upozorenje" o Milanoviću

Tijek događaja pratite iz minute u minutu.

9:10 Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u četvrtak, 21. ožujka, u 10:30 u središnjici SDP-a na Iblerovom trgu dat će izjave za medije. Očekuje se da komentira dogovor s koalicijskim partnerima o ulaznim izbornim mjestima na listama.

9:00 Ustavni sud u srijedu je objavio izdvojena mišljenja troje sudaca koji nisu glasovali za zabranu izborne kandidature Zoranu Milanoviću dok je na dužnosti predsjednika RH u kojem navode da predsjednik ne smije sudjelovati na izborima, ali zamjeraju načinu donošenja "upozorenja".

U priopćenju navode da je predsjednik suda Miroslav Šeparović odlučio javno objaviti zapisnik sa sjednice suda, službenu bilješku sastavljenu u vezi s institutom izdvojenih mišljenja u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora od 18. ožujka te očitovanje ustavnih sudaca Andreja Abramovića, Lovorke Kušan i Gorana Selaneca. Više čitajte ovdje.

8:50 Predsjedništvo SDP-a u srijedu navečer je, uz izborni program i koalicije, razmatralo i prijedlog Peđe Grbina da se koalicijskim partnerima prepusti od sedam do osam sigurnih, ulaznih izborna mjesta na listama i, nakon više od tri sata rasprave, većinom glasova prihvatilo prijedlog.

U prvoj izbornoj jedinici, u kojoj je bilo planirano da se kandidira predsjednik Republike Zoran Milanović, što Ustavni sud nije dopustio, na prvom mjestu trebao bi biti SDP-ovac Arsen Bauk, a odmah iza njega navodno bi bila čelnica SSIP-a Dalija Orešković. Više o tome čitajte ovdje.

8:40 Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u srijedu da Zoran Milanović sigurno neće biti premijer, nego da će na toj funkciji po treći put ostati on, a Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvao je da se očituju o Milanovićevim najavama da neće poštovati njihova upozorenja.

"Zaduženi za praćenje cijelog izbornog ili predizbornog procesa su Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud i očekujem da se oni očituju. A što se tiče toga tko će biti budući predsjednik Vlade, to sigurno neće biti on, nego ćemo, sa sigurnošću mogu reći, mi kao glavna stranka s našim koalicijskim partnerima biti oni koji ćemo predložiti budućeg mandatara, a to bih, prema ozračju koje vidim po Hrvatskoj, trebao biti ja", poručio je Plenković u izjavi novinarima nakon Šireg predsjedništva HDZ-a.

8:30 Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u srijedu da neće poštovati upozorenje Ustavnog suda, da upozorenja prezire i da će raditi kako mu nalaže savjest. "Na upozorenja gledam s prijezirom, ne mogu mi ništa, krše Ustav i predstavljaju smrtnu opasnost za hrvatsku demokraciju. To neću poštovati i učinit ću ono što mi moja savjest nalaže, a to je briga o funkcioniranju sustava", izjavio je Milanović u Rijeci.

