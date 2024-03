Milanović: Hrvatska je otplovila kao skela, zaustavit ćemo tragediju. 'What a difference a day makes, 24 little hours'

Nakon što je Zoran Milanović svojom objavom jučer šokirao hrvatsku javnost, sve su oči uprte u SDP od kojeg se očekuju odgovori na brojna pitanja među kojima je glavno ono o ustavnosti kandidature predsjednika za poziciju premijera. Iz stranke bi danas mogli komentirati ove teme nakon sjednice Glavnog odbora SDP-a koja se održava u 10:30 sati, a kojoj će prisustvovati i Milanović.

Više ustavno-pravnih stručnjaka od petka je istupilo u javnost tvrdeći da se predsjednik apsolutno ne može kandidirati na parlamentarnim izborima. Navode da bi Milanović morao prvo podnijeti ostavku na mjesto predsjednika, a u suprotnom krši Ustav kojim je propisano da ne smije obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost. Građani nestrpljivo iščekuju objašnjenje ove kompleksne političke situacije u kojoj smo se zatekli.

Tijek događaja:

10:55 - Nakon Grbina podij je preuzeo predsjednik Zoran Milanović.

- Izabran sam voljom hrvatskih građana s anamnezom premijera. Počeo sam s dobrom vjerom i poštovanjem prema propisima. Na prvim izborima, manipulativnim izborima 2020. godine sam se držao neutralan. Prvi sam predsjednik koji nije izašao na izbore i nije dao glas, jer sam time pokušao naglasiti svoju neovisnost i distanciranost. To sam učinio i kasnije na izborima za gradsku skupštinu. Međutim, okolnosti su se promijenile. Ovo nije bilo moguće u mojoj glavi i mom srcu prije dva mjeseca. Slučaj instaliranja jednog probisvijeta na mjesto glavnog tužitelja, u meni je probudio prkos, tugu i bijes - započeo je Milanović, govoreći o izboru Ivana Turudića.

- Ne ulazim u sukob bez razmišljanja, međutim ovdje skoro da nije bilo izbora. Peđa kaže da neće više i da ne mogu više raditi ono što su radili, ali mogu, ako im se dopusti. Na nama je i na svim hrvatskim ljudima da kažu - nećete više, gotovo je - rekao je predsjednik i dobio gromoglasni pljesak

GALERIJA Sjednica Glavnog odbora SDP-a

- Ustav i zakoni su nešto što smo uvijek poštivali, ali i gradili. Jedini sam u ovoj generaciji hrvatskih političara koji je pisao Ustav. Tu sam, uzdam se u građane i podršku svih onih koji će nam biti partneri jer ovo je borba za Vladu nacionalnog spasa - naglasio je.

- Stanoviti AP, čovjek koji se lažno predstavlja skoro 10 godina, je kada sam pozivao da se držimo Ustava, da sazivamo sastanke vrhovnih tijela nacionalne sigurnosti, znate koji sam dogovor diobio? Citiram: Ustav nas obvezuje u normalnim vremenima s normalnim ljudima. Naravno, tu su arbitri on i njegova partijska klika. Nas Ustav obvezuje uvijek, ali obvezuje nas i volja ljudi. Ovo što se dogodilo od Nove godine na ovamo nije mrcvarenje, to je nešto drugo. To je duboko cinično, bezobrazno i drsko pravljenje budale od nacije. Nijedan dobronamjerni signal ili upozorenje nije upalio, Hrvatska je otplovila kao neka skela - opisao je slikovito.

- Sedam i pol godina katastrofalne vlasti koja poprima sve elemente Aristotelove tragedije tu su sadržane, slijedi katarza - zaključio je Milanović, dodajući stihove "what a difference a day makes, 24 little hours", na što je dvoranom prolomio još jedan pljesak.

10:45 - Sjednica SDP-a započela je obraćanjem predsjednika stranke Peđe Grbina koji je pozdravljen pljeskom i uzvicima.

- 33 dana od odluke do izbora. 33 dana u kojima nas čeka ogroman posao. Na izborima koji su u stvari najvažniji za Hrvatsku od 2000. godine. Na izborima koji su od izbora u demokraciji postali izbori za demokraciju. Jer oni koji su zadnjih godina mrcvarili sve neovisne institucije ove države, koji su mrcvarili Ustav, zakone i poslovnike, jučer su se odjednom probudili i počeli zaklinjati Ustav, jer im ništa nije sveto - započeo je Grbin.

- Našu Hrvatsku i naše ljude nećete potkupiti. Oni znaju da su u pitanju sloboda i demokracija. Zato će 17. 4., u srijedu, u sridu pogogođen dan, pobijediti Hrvatska - ustvrdio je.

- Odluka da Zoran Milanović bude naš kandidat za premijera nije se rodila preko noći. Ona je promišljena i takva je jer se moramo postaviti zajedno i svatko mora dati svoj doprinos, ma koliko malen ili velik - naglasio je predsjednik stranke, dodajući kako će Hrvatska "opet postati dom za sve njene građane".

POVEZANI ČLANCI:

- Ne mogu se ne obratiti svima onima koji su jučer ustali na zadnje noge. Osim paragrafa, članaka i stavaka nisu se mogli sjetiti ničeg drugog, bili su na Apaurinima. Njima kažem - SDP je uvijek bio stranka Ustava i stranka zakona. Stranka koja je našu zemlju gradila, a ne rušila. I zato pozivam Ustavni sud da što prije donese odluku je li ono što niti jednim člankom Ustava ili zakona nije zabranjeno, je li to dopušteno. Tražimo da kažu je li ono što nije zabranjeno, dozvoljeno. Obratit ćemo se i pisanim putem, a mi ćemo njihovu odluku poštovati - naglasio je, naišavši na opću podršku okupljenih.

10:40 - Matica hrvatska je na 24. sjednici svoga Glavnoga odbora, održanoj 16. ožujka 2024. u Bujama i Umagu, razmotrila novonastalu situaciju s nadolazećim izborima za Hrvatski sabor i jednoglasno donijela ovu izjavu:

- Prepoznajući elemente unošenja kaosa i nepoštivanja Ustava Republike Hrvatske, kao najstarija kulturna institucija u Hrvata, koja već 182 godine skrbi za hrvatski identitet, ali i boljitak naše Domovine na kulturnom, obrazovnom, gospodarskom i političkom planu, Matica hrvatska poziva predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Vlade RH, sve parlamentarne stranke i Ustavni sud RH da poštuju i zaštite hrvatski Ustav i ni jednim svojim postupkom ne dovedu u pitanje opstojnost Republike Hrvatske i njezin ustavnopravni poredak. Matica hrvatska nikomu neće dopustiti da se poigrava sa sudbinom naše Domovine.

>>OPŠIRNIJE

10:37 - Otkazana je konferencija za medije koju su danas u 10 sati na Cvjetnom trgu trebali održati predsjednici Centra, Fokusa, Reformista, IDS-a i PGS-a, priopćeno je iz stranke Centar. U stranci kažu da je konferencija otkazana zbog novonastalih okolnosti i potrebe za dodatnim konzultacijama.

Vezano uz predstojeće parlamentarne izbore, na konferenciji je bilo najavljeno sudjelovanje Ivice Puljka (Centar), Davora Nađa (Fokus), Radimira Čačića (Reformisti), Dalibora Pausa (IDS) i Darija Vasilića (PGS).

10:32 - Večernjakovoj reporterki Miji Mitrović koja se nalazi pred SDP-om izjavu je dala Mirela Ahmetović.

- Nikakva figa u džepu, Hrvatska ovo zaziva duže vrijeme. Mi smo svjedoci na koju razinu su Plenković i HDZ bacili zemlju. Ljudi su ovo htjeli. Naprosto da netko da šamarčinu ovom koruptivnom El Doradu za koji je odgovoran Andrej Plenković. Nikada u hrvatskoj povijesti nije se dogodila ovakva pljačka zemlje i građana, ovakvo srozavanje institucija, naročito onih koje trebaju brinuti o vladavini prava - kazala je Ahmetović.

10:27 - Uskoro se očekuje početak sjednice Glavnog odbora SDP-a. Pred centralom čeka velik broj novinara koji prenose izjave pristiglih članova stranke.

16.03.2024., Zagreb - Clanovi SDP-a obratili se medijima uoči sjednice Glavnog odbora SDP-a Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

10:17 - Za N1 svoje mišljenje je dala i Biljana Borzan koja naglašava da je najbitnije što o svemu misle birači, a nije htjela komentirati potez svoje stranke do odluke Ustavnog suda.

- Efekt je važan, da se malo i neprijatelja iznenadi. Nije bitno što mi mislimo nego naši politički protivnici. Vidite koliko je ova objava reakcija izazvala, prava živost se stvorila, a bez emocija ne možete pobijediti u politici. Nije problem što nisu svi znali, očito se išlo na element iznenađenja. Isto bi bilo i da je bilo razgovarano o tome na glavnom odboru SDP-a - smatra Borzan.

- Ako imate najpopularnijeg političara u državi koji je bio predsjednik i premijer to ne treba zanemariti, ako je on voljan dati svoje vrijeme, volju i trud da pobijedimo HDZ. Vlada nacionalnog jedinstva? Ma to je bilo samo hipotetski, vjerujem da ćemo pobijediti - kazala je europarlamentarka.

10:00 - Milanovićevu kandidaturu za N1 je komentirao Ministar graditeljstva i obnove Branko Bačić. "Zamislite da je ovo napravila Kolinda Grabar-Kitarović, pa novinari bi hrlili na Pantovčak. Svi bi iz petnih žila tražili od Ustavnog suda da je se hitno razriješi. Neka Milanović podnese ostavku. On kao predsjednik ne smije sudjelovati u izborima niti bio dio bilo koje stranke" smatra Bačić.

9:53 - Predsjednik SDP-a Peđa Grbin pozvao je Ustavni sud da što prije zauzme stav oko ustavnosti Milanovićeve kandidature na izborima, ističući da je SDP "stranka Ustava i zakona".

- Ako Ustavni sud, bez obzira na to što niti jedan članak ili stavak Ustava ovakvu kandidaturu ne zabranjuje, ipak nađe da ona nije dopuštena mi ćemo to poštovati jer je naš posao da institucije vratimo Ustavu. Ali to se odnosi na izbore za Sabor, a SDP-u nitko ne može zabraniti reći tko će biti naš kandidat za premijera - rekao je Grbin za Jutarnji list.

POVEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, u svojoj objavi kandidature predsjednik je istaknuo da bi na SDP-ovoj listi bio neovisni kandidat, no i dalje se radi o javnoj funkciji koja je nespojiva s dužnošću predsjednika i njegovim ovlastima, među ostalim, da brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti. Takvim svojim političkim angažmanom predsjednik bi isproducirao nestabilnost u državi, smatraju stručnjaci.

Moguće je i da namjerno izaziva reakciju Ustavnog suda koji odlučuje o odgovornosti predsjednika Republike za povrede Ustava, ali pitanje je može li Ustavni sud o tome odlučiti bez dvotrećinske inicijative Hrvatskog sabora. Utvrdi li Ustavni sud predsjednikovu odgovornost dužnost bi mu prestala po sili Ustava.

VIDEO Politička bitka počinje, sve bitno o parlamentarnim izborima pratite na Večernji TV!