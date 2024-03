Oglasio se Stipe Mesić o Milanovićevom potezu: 'Vi ste šokirani u Hrvatskoj, a ja još više u Azerbajdžanu'

Bivši predsjednik Republike Stipe Mesić iz Azerbajdžana se oglasio o velikom preokretu u izbornoj utrci koji je jučer najavio Zoran Milanović. - Vi ste šokirani u Hrvatskoj, a ja sam još više u Azerbajdžanu. Mene je ta vijest iznenadila još više od vas - kazao je, napominjući da se zapravo radi o posve logičnom potezu.

- Ako se siluje demokracija, ako se siluje na jedan brutalan način, kao što je bio ovaj izbor Turudića, ako ne vrijede pravila demokratskog društva, trebalo je na nekakav način reagirati. I predsjednik je izvrsno reagirao - ocijenio je Mesić u komentaru za Novi list.

On smatra kako će doći do preslagivanja karata i velikih promjena, dodajući da se radi o hrabrom potezu koji "Hrvatsku vraća na demokratski put". Naglašava da je na biračima da sagledaju situaciju, naročito vezano uz korupciju i podmićivanje glasačkog tijela, i procijene situaciju.

- To je u stvari jedna prevara radi zadržavanja vlasti radi stvaranja jednog modela, ja ne znam kako bih ga nazvao, ali modela premijerske vlasti kancelara, da se pretvara u kancelara. To se očito više nije moglo trpiti - zaključio je, dodajući kako će birači odlučiti što je za Hrvatsku u redu. – Što sad mogu, moram se sada i ja kandidirati - našalio se bivši predsjednik.

POVEZANI ČLANCI:

Večernjakova analitičarka Marijana Grbeša se slaže da se u najtežoj situaciji, osim HDZ-a, nalazi Možemo. - Hoće li se Možemo, kao proklamirano legalistička stranka, svrstati uz potez koji destabilizira institute liberalne demokracije? S druge strane, kako ignorirati mobilizacijski momentum kojeg je za oporbu kreirao Zoran Milanović? Ako se odluči priključiti Milanovićevoj inicijativi, Možemo u načelu odustaje od brendiranja svojih lidera i pristaje u drugi plan gurnuti ljude koje je do sad relativno uspješno profilirao, poput Sandre Benčić. Koliko je to oportuno za stranku koja želi postati lider liberalne scene, nije teško odgovoriti - zaključila je Grbeša. Više o tome pročitajte OVDJE.

FOTOGALERIJA Pogledajte trenutak kada je Zoran Milanović šokirao cijelu Hrvatsku

Barić: Predsjednik Milanović se može kandidirati samo ako da ostavku

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić izjavila je u petak kako predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću Ustavni sud treba reći da se može kandidirati za premijera isključivo ako prethodno da ostavku sa sadašnje pozicije. Barić je za rekla da Milanović ne bi smio izaći na parlamentarne izbore dok je na mjestu predsjednika RH, no, dodaje, ne postoji nikakva procedura oko toga jer "nikada nikome nije palo na pamet tako nešto nečuveno napraviti".

"Ovo je stvarno strašno, to se naprosto tako ne radi. Apsolutno nema nikakvog propisanog postupka i u ovom trenutku jedino mu Ustavni sud treba reći da se ne može kandidirati na izborima dok obnaša ovu funkciju", istaknula je ustavna stručnjakinja Barić. Po njezinim riječima, to je toliko izvan svake pameti i potpuno nečuveno i nezamislivo, kao kad Šveđani nisu imali propisano da se u javnom parku ne grade kuće jer se to u Švedskoj zna.

"To je toliko jasno da nigdje nije ni propisan postupak. Kad netko ide toliko izvan svega onda je ostao jedini Ustavni sud koji treba reći, i to još danas, da se može kandidirati isključivo ako bi dao ostavku", dodala je Barić.

Ranije danas predsjednik Republike Zoran Milanović raspisao je parlamentarne izbore za srijedu, 17. travnja. Nešto kasnije na konferenciji za novinare predsjednika SDP-a Peđe Grbina, predsjednik RH Milanović najavio je da će biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade na parlamentarnim izborima te će biti nositelj liste u 1. izbornoj jedinici.

VIDEO Zoran Milanović najavio da ide na parlamentarne izbore