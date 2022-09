Grbin: Političar ne smije staviti osobne interese ispred interesa zajednice

Nakon stranačke sjednice na kojoj je Viktor Gotovac izbačen iz SDP-a, novinarima se obratio šef stranke Peđa Grbin.

“Danas je SDP još jednom morao raspravljati o našim unutarstranačkim odnosima. U vremenu kad je Hrvatska u krizi i suočena s ogromnim kriminalom, neki kolege su odlučili gurnuti nas u fokus”, rekao je Grbin. "Staviti svoje osobne stranačke interese ispred interesa zajednice nije nešto što bilo tko tko se bavi politikom smije može i mora raditi”, ustvrdio je.

On smatra kako se ovo što je učinjeno u SDP-u ne može ni tolerirati ni oprostiti. Naglasio je da mjesto u njegovoj stranci nema nitko tko od partnera traži da sudjeluje u unutarstranačkom razračunavanju, a pošto je Gotovac napravio upravo to, Predsjedništvo je donijelo odluku da ga se isključi iz stranke. Dodao je i da će se s drugima u gradskoj organizaciji razgovarati, no na Gotovcu je zapovjedna odgovornost.

Grbin je poručio da će obnoviti sporazum s Možemo, no ne može komentirati kako će izgledati pregovori. Istaknuo je da će saslušati sve argumente članova Gradske organizacije, ali i da ga najviše zanima mišljenje građana. Odbio je reći namjerava li izbaciti još koga iz stranke, a na pitanje ima li kontrolu nad strankom odgovorio je "Vidjeli ste da imam".

Kazao je i da će Gotovčevu dužnost preuzeti jedan od potpredsjednika, o čemu će javnost obavijestiti sutra, pritom spomenuvši Branka Kolarića. Sjedica Glavnog odbora stranke održat će se za maksimalno 15 dana, prenosi N1.