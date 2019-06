Grbin: HDZ namjerno odugovlači. Bačić: Ima li Grbin punomoć Novaković da je zastupa?

Vladajuća većina odgodila je sjednicu Odbora za Ustav kako bi odugovlačila i odgodila raspravu o premijerovu zahtjevu za izuzećem predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataše Novaković iz odlučivanja o njegovom predmetu, ustvrdio je danas SDP-ov Peđa Grbin.

Takve teze odmah je odbacio predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić pojasnivši kako je sjednica odgođena jer većina ne bi imala kvoruma zbog službenog puta jednog od zastupnika. Ponovio je i kako vjeruje da saborski Odbor za izbor i imenovanja ne može nikako odlučivati o tome treba li se Novaković izuzeti od odlučivanja jer bi to predstavljalo miješanje politike u rad Povjerenstva.

Grbin je ranije poručio kako nemaju namjeru dopustiti HDZ-u da dovijeka odugovlači s postupkom, te će zato zatražiti da se sjednica održi što prije.

Kao što smo vidjeli premijer Plenković je prošli tjedan, samo radi odugovlačenja, niti 24 sata prije održavanja sjednice Povjerenstva zatražio izuzeće predsjednice. Razlozi koje je naveo su naprosto smiješni. Zašto mu smeta što je Novaković radila u HUP-u, a ne smeta ga što je Marić radio direktno u Agrokoru. To što Plenković pokušava prodati nadam se da nitko pored zdravih očiju ne može progutati. To je čisto odugovlačenje. Tome moramo stati na kraj – komentirao je Grbin.

Podsjetimo, Povjerenstvo prošli tjedan nije moglo donijeti odluku o sukobu interesa premijera Andreja Plenkovića u aferi Hotmail zato što je on dan ranije zatražio izuzeće Novaković uz objašnjenje kako je ona u sukobu interesa jer je bila zaposlenica HUP-a, kojega je financirao i bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić. Oporba vjeruje kako je premijer ovo izuzeće tražio kako bi onemogućio donošenje odluke u njegovom predmetu, no on je pojasnio kako je to napravio jer je tek tada doznao da je Upravni sud u postupku Martine Dalić problematizirao sukob interesa Novaković.

U SDP-u vjeruju kako o izuzeću Novaković može odlučivati samo Odbor za izbor i imenovanja, no HDZ-ov Branko Bačić to vidi kao miješanje politike u rad Povjerenstva.

- Povjerenstvo bi trebalo samo odlučiti o tome jesu li argumenti Martine Dalić i Andreja Plenkovića takvi da se ona treba izuzeti. Grbin očekuje da Odbor za Ustav naloži Odboru za imenovanje da odluči o zahtjevu - ima li Grbin punomoć Povjerenstva i Nataše Novaković da ih zastupa – zanima Bačića koji vjeruje da postoje određene naznake da bi Novaković ipak mogla biti u sukobu interesa u ovom predmetu.

Objašnjava kako je HDZ-ov član Odbora za Ustav Tomislav Sokol trenutno u Bruxellesu.

- On ne može biti nazočan i to je razlog odgađanja sjednice. Održat će se kada budemo imali kvorum koji dolazi iz redova vladajuće većine - tvrdi Bačić.