Nemojte zanemariti ako vaš pas kašlje, rijetko prolazi bez terapije

Zarazni kašalj ili zarazni traheobronhitis izrazito je kontagiozna bolest dišnog sustava pasa. Očituje se eksplozivnim kašljem koji vlasnici često opisuju kao gušenje. Bolest je uzrokovana virusnom infekcijom (Adenovirus tip 2, virus parainfluence, virus influence), bakterijskom infekcijom (Bordetela bronhiseptica, mycoplasma) ili kombinacijom obje. Kombinacija adenovirusa i parainfluence s B. bronhicepticom uglavnom karakterizira nekompliciran zarazni kašalj. Infekcije mikoplazmom ili virusom influence pasa mogu dovesti do kompliciranih oboljenja te pogoduju razvoju pneumonije. Kašalj ne treba zanemariti jer tek nekolicina prođe samostalno bez terapije, a također može biti znak težih sistemskih oboljenja.

Bolest se širi aerosolom, odnosno kapljičnim putem. Zaražena životinja izlučuje uzročnika putem respiratornog sustava u okolinu (zrak) te ga udiše druga životinja. Širi se i izravnim kontaktom preko njuški te kontaminiranih površina, kao što su zdjelice za hranu i vodu te igračke. Još se naziva i "kašljem čopora", jer se vrlo brzo širi među psima u izravnom kontaktu. Podložni su psi u psećim parkovima, objektima za dnevno čuvanje pasa, salonima za uljepšavanje. Također, lošije klimatizirani prostori u kojima se nalaze veće skupine pasa, kao što su skloništa ili izložbe pasa. Najizraženiji simptom je kašalj, koji vlasnicima često izgleda kao da je psu nešto zapelo u grlu ili kao da povraća bijelu pjenu. Kašalj može biti suh (neproduktivan) ili mokar (produktivan). Ako je kašalj produktivan, pas izbaci bijelu pjenu ili nakon napadaja kašlja guta. Drugi simptomi su kihanje i vlažna njuška, a kod težih oboljenja gubitak apetita, letargija te povišena tjelesna temperatura.

Vaš veterinar postavit će dijagnozu na temelju anamneze i kliničkog pregleda te odrediti potrebnu terapiju. Palpacija dušnika psu će izazivati podražaj na kašalj. Primarno će veterinar prepisati antitusike za suzbijanje kašlja. Pri sumnji na B. bronhisepticu prepisat će i antibiotsku terapiju. Inhalacije i nebulizacije također mogu pomoći vašem psu da lakše razgradi i iskašlje sluz. Ako vaš veterinar prepozna simptome zaraznog kašlja, zamolit će vas da sa svojim psom pričekate izvan čekaonice kako se zaraza ne bi dodatno širila.

Kako su psi osjetljivi na pritisak na dušnik, preporuka je umjesto ogrlice staviti oprsnicu. Nekim psima više će odgovarati meka hrana te izbjegavanje hladne vode. Pse treba poštedjeti fizičke aktivnosti te svakako izbjegavati kontakt s drugim psima zbog lakog širenja bolesti. Inkubacija traje od dva do 14 dana, a pas može širiti zarazu i do tri tjedna od pojave prvih simptoma. Unutar nekoliko dana od terapije simptomi se počinju povlačiti. Ako to nije slučaj, svakako se javite na kontrolni pregled. Bolest može napredovati u težu upalu pluća ili aktivirati neku drugu prikrivenu kardiorespiratornu bolest.

Dio uzročnika zaraznog traheobrongitisa (Adenovirus tip 2, virus parainfluence) pokriveni su redovitim cjepivima protiv zaraznih bolesti. Zbog velikog broja različitih podskupina uzročnika, cjepivo nije potpuna zaštita. Cijepljeni psi lakše prebolijevaju bolest te razvijaju blaže simptome. Bordetela bronhiseptica nalazi se u zasebnom cjepivu, ali ne sprečava oboljenje te je imunost ograničena. Zaštita traje od šest do 12 mjeseci te je u tim intervalima potrebno docjepljivanje.

Podložniji ovom oboljenju su štenci i psi oslabljenog imunosnog sustava. Imunitet koji pas stekne preboljenjem traje svega nekoliko mjeseci, a nakon toga može se ponovno zaraziti.