Gradovi i općine nezadovoljni spajanjem vodoopskrbnih područja

Netom provedeno javno savjetovanje o nacrtu Uredbe o uslužnim područjima, koja bi trebala smanjiti broj vodoopskrbnih poduzeća u Hrvatskoj sa 160 na 41, pokazalo je kako Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ni u drugom pokušaju nije umanjilo nezadovoljstvo gradova i općina.

Dapače, pitanje je li to i pokušalo, s obzirom na to da su jedine promjene u odnosu na verziju uredbe koju je u veljači ukinuo Ustavni sud to što će Konavle ostati zasebno vodoopskrbno područje, bez pripajanja Dubrovniku, te što se vodoopskrbom u dolini Neretve ipak neće upravljati iz Ploča, nego iz Metkovića.

Sva ostala spajanja i dalje idu kao što je planirano, a koliko su prihvaćena na terenu, pokazuje podatak o čak 112 komentara pristiglih u dva tjedna e-savjetovanja iz gradova i općina diljem Hrvatske kojima upravljaju gradonačelnici iz praktično svih političkih opcija, od HDZ-a, preko nezavisnih do SDP-a. Pripajanjem svog vodovoda Zaboku i dalje je nezadovoljan Zoran Gregurović, gradonačelnik Krapine, koji je ujedno i šef krapinsko-zagorske organizacije HDZ-a. Njegov grad tvrdi da ih se pripaja gubitašu, zbog čega će na kraju plaćati skuplju vodu, no zasad nema naznaka da će se primjedbe Krapine uvažiti. Baš kao ni one iz Makarske, koja ne želi da joj se pripoji Imotski, Liburnije koja neće zajednički sustav s Rijekom, Knina koji neće sa Šibenikom, baš kao ni Šibenika koji ne bi s Kninom.

POVEZANI ČLANCI:

Svi oni tvrde da Vlada ni novom uredbom nije ispoštovala uvjete koje je sama propisala, a od prijašnjih zahtjeva ne odustaju ni gradonačelnici gradova iz zagrebačkog prstena, čije vodovode ova uredba veže za tromi sustav koji se, najblaže rečeno, baš i nije iskazao u povlačenju EU fondova. Sa zagrebačkim ViO-om tako će završiti uzorni vodovod Jastrebarskog, koji je EU novcem financirao novu mrežu i pročišćivač. U tim se gradovima boje da će vezanjem uz Zagreb, u kojem pucanje vodovodne cijevi nije nikakva vijest, na kraju solidarno snositi trošak modernizacije teško popravljivog sustava na razvoj kojeg nisu mogli imati nikakav utjecaj. Gradonačelnici Samobora, Svete Nedelje i Jastrebarskog te načelnici Klinča Sela i Žumberka u srijedu su u Saboru održali presicu s koje su poručili kako je pitanje upravljanja vodom važnije od politike. Iako svjesni da je okrupnjivanje uslužnih područja nužno, oni nikako ne žele sa Zagrebom, a kako njihovi vodovodi ne udovoljavaju zakonskim kriterijima za samostalan rad, predlažu alternativno rješenje – da se oformi novo uslužno područje bez Zagreba kojim će se upravljati iz Jastrebarskog.

Veliko je, međutim, pitanje hoće li Ministarstvo gospodarstva prihvatiti njihove argumente, s obzirom na to da je donošenje ove uredbe jedna od mjera na koje se Vlada obvezala u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. I pritom zaboravila da bi takve planove, prije nego što ih ponudi Bruxellesu, bilo dobro raspraviti na terenu na kojem se trebaju provesti, da na kraju ne bi bilo više štete nego koristi.

>> VIDEO Pukla cijev kod stanice Jandrićeva u Zagrebu