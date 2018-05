'Grad u gradu' imat će 15 tisuća stanovnika i 3000 stanova

Regulacijskim planom ‘Sjeverni logor’ u Mostaru predviđena je gradnja modernog stambeno-poslovnog kompleksa sa sportsko-rekreacijskim, vjerskim i obrazovnim sadržajima, od kojih su neki već izgrađeni i stavljeni u funkciju.

Dugoročni projekt

Prema riječima Salema Bubala, ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje i planiranje grada Mostara, za Akta.ba, radi se o jednom kompleksnom i dugoročnom projektu, čije obrise možemo vidjeti iz dana u dan.

- ‘Sjeverni logor’ je projekt na duge staze. To je praktično grad u gradu, koji će imati oko 15.000 stanovnika s 3000 novih stambenih jedinica. Polako se krenulo u realizaciju plana na terenu, on se trenutačno najviše odnosi na uređenje infrastrukturnih sadržaja. Izgradnja je planirana u etapama, 1. faza je izgradnja infrastrukture, a onda i svi ostali planirani sadržaji, koji ovise o financiranju. Do sada je izgrađen novi most, moderna prometnica, kružni tok, izgrađena je Osnovna škola Zalik, a trenutačno se radi izgradnja pasarele, koja će u najviše mjesec dana biti u funkciji - kazao je Bubalo dodavši da je sve do bivše robne kuće Razvitak obuhvaćeno ovim planom.

Erdogan je iz Zetre zatražio glas Turaka iz cijele regije:

Pravna sigurnost

Kroz cijeli projekt planirana je i izgradnja više od 4000 stambenih jedinica, brojnih sportskih objekata, poput sportske dvorane i olimpijskog bazena, kao i poslovnih objekata. Predviđena je i izgradnja novog gradskog stadiona po UEFA standardima, koji će primati oko 40.000 posjetitelja, a imat će i 5000 parking mjesta. Dosta aktivnosti je započeto, neke od njih su i završene, ali ono što se trenutačno našlo kao prepreka, kako Bubalo kaže, jest nemogućnost prijenosa vlasništva gradskog zemljišta na buduće investitore, a sve zbog nepostojanja Gradskog vijeća.

- Nepostojanje pravne sigurnosti odbija investitore i sve dok Vijeće ne sprovede procedure za dodjelu zemljišta za izgradnju planiranih objekata, za neke veće projekte morat ćemo čekati, što ne mogu reći za investitore - kaže Bubalo.