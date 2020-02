Grabar-Kitarović bi za svoj novi ured prihvatila i adekvatan stan

Predsjednica u odlasku Kolinda Grabar-Kitarović još uvijek nije podnijela zahtjev kojim traži da joj se nakon mandata dodijeli Ured bivše predsjednice na koji ima pravo prema zakonu.

No, kako tvrdi naš izvor iz HDZ-a blizak predsjednici Grabar-Kitarović, ona to svoje pravo namjerava zatražiti prije inauguracije novog predsjednika Zorana Milanovića koja će se održati 18. veljače. Isti izvor tvrdi da se predsjednica u odlasku još nije raspitivala o mogućem prostoru koji bi joj Ministarstvo državne imovine moglo ponuditi za ured te dodaje da je ona svjesna da to nikako ne može biti vila u Visokoj u koju je za vrijeme svoje prve kampanje obećavala preseliti Ured predsjednika s Pantovčaka, a što se nikada nije dogodilo, ni bilo kakva slična rezidencijalna nekretnina.

Nastavak tradicije

– Naravno da Visoka ne dolazi u obzir kao ni bilo kakav sličan prostor. Predsjednica će uzeti što joj Ministarstvo ponudi, ali prema mojim saznanjima ona ne kani tražiti nikakvu vilu ili nešto slično. Mislim da bi primjeren bio nekakav stan koji Vlada ima u svom vlasništvu – kaže naš izvor blizak predsjednici u odlasku.

Video: Kolinda Grabar-Kitarović nakon objavljenih rezultata

Grabar-Kitarović traženjem Ureda bivšeg predsjednika zapravo nastavlja tradiciju koju je započeo Stipe Mesić, kojemu je Ivo Sanader omogućio da nakon dva mandata nastavi svoje djelovanje u vili u Grškovićevoj ulici na zagrebačkoj Šalati. Mesiću je ta pogodnost uz vozača i službenika isprva bila dodijeljena doživotno.

Međutim, 2016. godine zahvaljujući Mostu koji je s HDZ-om bio dio vladajuće većine za vrijeme kratkotrajnog premijerskog mandata Tihomira Oreškovića, taj je zakon izmijenjen. Umjesto doživotno, novac iz proračuna za funkcioniranje ureda, vozača i službenike bivši predsjednici sad te beneficije mogu koristiti pet godina. Ivo Josipović po završetku mandata ta prava nije koristio, a vila u Grškovićevoj, popularno nazvana Mesićeva vila, prodana je.

Dogodilo se to 2018. godine. U vrijeme kad je ministar državne imovine bio Goran Marić kupio ju je poduzetnik Zvonko Šarić, vlasnik H.B. Inženjeringa. Upravo od Šarića isti je Goran Marić šest godina prije kupio svoju vikendicu u Živogošću, u prvom redu uz more za 800 tisuća kuna.

Nakon što je deložiran iz vile u Grškovićevoj, Mesiću su u pomoć priskočili u Savezu antifašista te mu ponudili mali ured u svojim prostorijama što je Mesić i prihvatio. Gdje će se smjestiti Grabar-Kitarović, za sada nije poznato, no s obzirom na cijelu dosadašnju kratku povijest Ureda bivšeg predsjednika jasno je zbog čega bi useljenje u neku novu vilu imalo vrlo negativan prizvuk.

– Predsjednica temeljem zakona ima pravo na ured, a kada podnese zahtjev za taj ured, vidjet ćemo kakvi su gabariti i uvjeti kako ured treba izgledati, te ćemo joj ponuditi ono što Ministarstvo državne imovine ima, odnosno čime država upravlja i što će odgovarati uvjetima koje zatraži – kazao je u utorak novinarima ministar državne imovine Mario Banožić.

Državni stanovi prodani

Dobro upućeni u ono što država posjeduje kažu kako bi pronalazak adekvatnog prostora predsjednici u odlasku u konačnici ipak mogao biti problem.

– Predsjednica prema zakonu ima pravo na vozača i dvoje službenika što znači da joj trebaju minimalno četiri prostorije. A standard je 15 kvadratnih metara po službeniku u što ulaze i popratne prostorije. To mora biti i prostor koji je uređen, a državni stanovi rijetko su takvi. Svi atraktivni stanovi koji su bili u državnom vlasništvu završili su u prodaji– kaže naš izvor odlično upoznat s državnom imovinom. Predsjednici može biti ponuđen i neki reprezentativniji prostor, ali osim vile u Visokoj i eventualno vile u kojoj je prva dama Ankica Tuđman vodila Humanitarnu zakladu za djecu Hrvatske na Pantovčaku, drugih i nema, kaže naš izvor.

Ured blizak predsjednici u odlasku kaže da Grabar-Kitarović ured treba jer nema namjeru zapustiti sjajne kontakte koje ima. Naprotiv, planira se odazivati na razne konferencije o miru, sigurnosti, ravnopravnosti, ulozi žena, klimatskim promjenama... na kojima joj je cilj promicati interese Hrvatske.

– Oni koji to omalovažavaju i govore da je to parainstitucija ne razumiju što je posrijedi. Kada bi se ona aktivno bavila politikom, kritičari bi bili u pravu, ali to nije slučaj – kaže izvor iz HDZ-a blizak Grabar Kitarović.

