Gotovo svako kućanstvo ovoga sela ima nekog tko je prodao bubreg: 'Uvjerili su nas da će ponovno narasti'

Nepal se suočava s ozbiljnom zdravstvenom krizom, pri čemu mnogi stanovnici sela Hokse i okolnih naselja postaju žrtve trgovine bubrezima. Prevaranti su iskoristili nedostatak obrazovanja ovih siromašnih seljaka, uvjeravajući ih da prodajući svoje bubrege mogu izbjeći financijski očaj. Ta praksa postala je toliko raširena da je selo Hokse postalo poznato kao "Dolina bubrega", s gotovo svakim kućanstvom koje je imalo nekoga tko je prodao bubreg. Trgovci organima su godinama posjećivali to područje, tragajući za novim žrtvama.

Jedan od stanovnika, 40-godišnji Kanchha, podijelio je za Sky News svoje iskustvo. Unatoč patnjama i nuspojavama operacije, on je odlučio prodati bubreg u nadi da će osigurati financijsku sigurnost svojoj obitelji. Ožiljak operacije je podsjetnik na fizičku i emocionalnu bol koju je prošao. Svoj bubreg je, kaže, prodao u Indiji. "Agenti su mi izradili lažne dokumente u Katmanduu, uključujući indijske osobne iskaznice. Vjerujem da je liječnik znao da sam ga prodao", kaže Kanchha.

U Indiji je bubreg prodao i Suman (31). Prodao ga je ženi koja se pretvarala da mu je sestra, za 3500 eura. "Osjećao sam se slabo i izgubio sam svijest. Kad sam se probudio, jako me boljelo. Sada ne mogu raditi i pokušavam reći svima kojima mogu, da ne prodaju svoj bubreg", objašnjava.

