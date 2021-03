Gospodarstvu SAD-a 1,9 bilijuna dolara pomoći zbog korone

Američki Senat u subotu je donio veliki paket pomoći za gospodarstvo vrijedan 1,9 bilijuna (tisuća milijardi) dolara, a kojem je namjera pomoći nezaposlenima, siromašnima i regionalnim vlastima u trenucima kad se zemlja bori s posljedicama ekonomske krize izazvane pandemijom. Paket je izglasan u potpunosti po stranačkim linijama, podržali su ga svi demokrati, a protiv su bili republikanci, i to nakon maratonske sjednice. Još ga treba potvrditi i Zastupnički dom Kongresa, što bi se trebalo dogoditi ovog tjedna, a zatim će ga potpisati sam Biden.

Drukčiji od Trumpa

Kad paket prođe tu proceduru, što se i očekuje, značit će to da je američka vlada na obnovu krvne slike svog gospodarstva potrošila ukupno u svim paketima čak 25% svojeg BDP-a, odnosno ukupnog gospodarstva. I dok demokrati i neki ekonomisti pohvaljuju taj potez, republikanci i drugi stručnjaci mu se protive jer smatraju da će paket previše povećati javni dug, a mogao bi pokrenuti i inflaciju. Ovaj paket sadrži prije svega jednokratnu pomoć od 1400 dolara za sve Amerikance, uključujući i djecu, koji zarađuju manje od 75 tisuća dolara na godinu (ili parovi s primanjima manjima od 150 tisuća), što se odnosi na devet od deset kućanstava u zemlji.

U sklopu paketa također će i nezaposleni dobivati 300 dodatnih dolara tjedno, i to uz naknadu s burze do rujna. Kako je naknada s burze 2019. prosječno iznosila 370 dolara, to znači da savezna vlada gotovo udvostručuje prosječna primanja za one koji su ostali bez posla (a prošlog proljeća vlada je davala čak 600 dodatnih dolara svakog tjedna). Kako je danas u SAD-u 10 milijuna radnih mjesta manje nego prije pandemije, to je vrlo važna mjera, ali je isto tako mnogo ekonomista zabilježilo 2020. da je gotovo dvije trećine nezaposlenih dobivalo više novca od naknade za nezaposlene nego kada su radili. Mnogi su kritičari upozorili na neodrživost takve situacije.

Paket također sadrži i 350 milijardi dolara koje će pomoći nižim razinama vlasti, uključujući i savezne države. Tu je i program pomoći u hrani te u stanovanju. Izdvojit će se i 130 milijardi dolara za škole kako bi se učenici mogli što prije vratiti u njih. Ovaj će paket mnogo više pomoći izdvojiti za pomoć pojedincima, dok su dva paketa donesena u vrijeme bivšeg predsjednika Donalda Trumpa mnogo više od ovog trošila na pomoć poslodavcima. U ovom paketu također nema dvostruko više minimalne plaće koju su zahtijevali demokrati, ali je nisu podržali ni svi iz te stranke, a protiv su bili svi republikanci. Bidenova administracija donošenje ovog paketa u Senatu smatra svojom prvom domaćom pobjedom, a za nju je djelomično zaslužan sam predsjednik koji se upleo u postupak izglasavanja tako što je nazvao centrističkog demokratskog senatora Joea Manchina i nagovorio ga da pristane na paket. Dosad je SAD potrošio 4 bilijuna dolara na pomoć gospodarstvu prije nego što je Biden postao predsjednik. Novih 1,9 bilijuna znači da je ukupno američka vlada potrošila čak četvrtinu svog BDP-a na pomoć ekonomiji, dok je tijekom recesije od 2007. do 2009. ta pomoć iznosila manje od deset posto.

Nema suradnje

Također, problem za američkog predsjednika bit će i potpuni izostanak suradnje između republikanaca i demokrata u Kongresu. Nijedan republikanac nije glasao za ovaj paket pomoći, dok ih je nedavno čak sedmero glasalo za neuspješnu potvrdu opoziva Trumpa zbog upada njegovih pristalica u zgradu Kongresa. Sve to uputilo je na zaključak brojne američke medije da je dvostranačko vođenje politike “umrlo”, a republikanci i demokrati međusobno se okrivljuju za to tko je kriv.