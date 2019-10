Gore nego za Miloševića – vlast je u Srbiji zarobila medije i državu

Novinari u Srbiji već godinama govore o problemima s kojima se suočavaju, ali i pritiscima i prijetnjama na koje nailaze u svome svakodnevnom radu. Bolji poznavatelji prilika mogu se sjetiti i seksističkih poruka nekih ministara upućenih novinarkama, a još uvijek je svima u sjećanju i zapaljena obiteljska kuća novinara iz Grocke Milana Jovanovića.

Prije nekoliko dana, pod okriljem noći, u dvorište beogradske redakcije N1 televizije dvojica maskiranih mladića – “fantomi” – ubacili su 500-ak letaka kojima je bilo napisano: „Republika Srbija, doviđenja. Dobrodošli u Luksemburg.“ To je protumačeno kao sasvim jasna poruka da novinari koje vladajući ne uspijevaju kontrolirati nisu dobrodošli u Srbiji, odnosno da za njih tamo nema mjesta. To je bio povod da Grupa za slobodu medija u prošlu srijedu ispred zgrade Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici u Beogradu održi miran prosvjed pod nazivom „Novinari protiv fantoma“.

– Novinari i drugi medijski radnici u Srbiji svakodnevno su izloženi uvredama, pritiscima, podcjenjivanju, prijetnjama, zastrašivanju… U svojoj smo zemlji, a radimo i živimo u neprijateljskom okruženju. Nemamo podršku ni policije ni pravosuđa, a ponajmanje vlasti. Naprotiv, odavno je postalo jasno da u Srbiji nema sigurnosti za novinare koji časno rade svoj posao, tekst je kojim je Grupa za slobodu medija najavila prosvjed.

Smeta im Luxembourg

Prilikom prosvjeda okupljeni su novinari nosili transparente na kojima je pisalo: „Ovaj režim ne valja, zarobljeni su mediji i država.” Upravo vlast u Beogradu, koju čvrsto drže Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić, smatraju najodgovornijom za trenutačno stanje u medijima kojima je stanje, kaže se, gore nego i u vrijeme režima Slobodana Miloševića.

Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić rekao je kako televizija N1 trpi napade samo zato što radi profesionalno te da su svi oni koji su se posljednjih godina drznuli kritizirati Aleksandra Vučića i vlast doživjeli prijetnje, uvrede…

– Ako Srbija želi u obitelj europskih zemalja, mora osloboditi medije. Nadam se da će EU učiniti nešto po tom pitanju – rekao je Bodrožić.

Govoreći o problemu s kojim se suočavaju u svome, radi izvršni producent N1 televizije Igor Božić kaže kako je najgore kada se netko mora baviti sobom, ali i da su oni sada zbog svega što se događa jednostavno prisiljeni na to. U N1 televiziji nisu ni znali za organizaciju prosvjedu, a sada ih je ta novinarska solidarnost ohrabrila jer su im kolege pokazali da nisu sami.

– Činjenica je da je N1 televizija registrirana u Luxembourgu, što neki ovdašnji političari i neke neformalne skupine vide kao nešto antisrpsko i antidržavno. Djelujemo već pet godina i ne kršimo ni jedan zakon. Gotovo od početka našega rada naši novinari na terenu kao i svi drugi zaposleni u N1 televiziji u Srbiji suočavaju se s brojnim pritiscima, što otvorenima što prikrivenima – objašnjava Božić.

Ministar unutarnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović N1 televiziju nazvao CIA televizija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić redovito napomene kako se radi o „američkoj“ televiziji, vjerojatno na taj način nastojeći podsjetiti kako iza njih stoji država koja je Srbiju bombardirala 1999. godine. Pri tome ova televizija nema nacionalnu koncesiju pa stoga građani, posebno oni u ruralnim dijelovima, na novinare ove televizije na terenu često gledaju kao na neprijatelje i nekakve strane plaćenike. Suočavaju se i s problemom da im u studio dođe netko od ministara. Sve to rezultira i smanjenim tiražom, odnosno, gledanošću, a onda i manjim brojem oglašivača koji ne žele riskirati sukob s vlasti.

– Kada su naši novinari na terenu, onda ministri odgovaraju na naša pitanja. Međutim, ne dolaze u studio ili, kad i netko dođe, onda je to „niži ešalon“. To je svakodnevica u kojoj radimo i s kojom se borimo. Da je ugodno nije, a i sve to otežava rad. Međutim, ovaj je prosvjed već dao određenih rezultata pa je tako odmah poslije prosvjeda reagirao predstavnik OESS-a za slobodu medija, koji nam je dao podršku, ali i zatražio da se istraži tko je taj koji radi pritisak na neovisne medije u Srbiji – rekao je Božić.

Šačica neovisnih medija

Novinari u Srbiji često ističu kako je velika većina tamošnjih medija pod čvrstom kontrolom vladajućeg SNS-a i Vučića. Kao neovisni medij spominju se jedan dnevni list, Danas, jedna televizija, N1 televizija, te nekoliko tjednika, Vreme, NiN, Nedeljnik. Na naslovnicama medija iz dana u dan vrište naslovi u kojima se Albance s Kosovo redovito naziva Šiptarima, Hrvate ustašama. Oporbene čelnike naziva se lopovima, bagrom, žutima… Jedine redovito pozitivne osobe su Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. Potvrđuje to i analiza Raskrinkavanja koja je pokazala da je samo u prvih šest mjeseci na naslovnicama stranica najtiražnijih dnevnih listova, objavljeno najmanje 419 lažnih, neutemeljenih ili vijesti čije navode nije moguće provjeriti.

“Zajedničko svim listovima koje smo analizirali negativan je stav prema liderima oporbe ,„1 od 5 milijuna“ i susjedima. Dragan Đilas je ime koje se uvjerljivo najčešće spominje u negativnom kontekstu, a u nešto manjoj mjeri su zastupljeni i drugi oporbeni političari. Svoju naklonost tabloidi posvećuju prije svega predsjedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Na naslovnim stranicama nije objavljena ni jedna za njih kritična vijest. U isključivo pozitivnom svijetlu prikazan je i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji se gotovo uvijek pojavljuje u ulozi spasitelja Srbije i koji je spreman poslati i vojsku kako bi obranio Kosovo. Na naslovnim se stranama za šest mjeseci pojavio više desetaka puta, a gotovo sve njegove izjave su ili prenesene neprecizno ili su potpuno izmišljene”, stoji u analizi Raskrinkavanja.

U sve to uvjerio se i veleposlanik Francuske u Beogradu Frédéric Mondoloni, koji je samo dan poslije katastrofalnog požara u katedrali Notre-Dame u Parizu rekao kako ga duboko pogađaju naslovi u nekim srbijanskim medijima. Naime, oni su taj požar nazvali „Božjom kaznom“. Dan poslije požara naslov u Informeru bio je „Stigla ih Božja kazna! Francuzi prije šest mjeseci zakvačili zastavu lažne države Kosovo u katedrali, SADA je uništava vatrena stihija“.

– To je skandalozno, to me duboko pogađa i imam samo dubok prijezir za ljude koji to rade. Za mene to nije Srbija koju sam zavolio i upoznao u proteklih 18 mjeseci, koliko sam ovdje – rekao je Mondoloni.

Komentirajući stanje u srbijanskom novinarstvu danas, novinar i medijski ekspert Dušan Mašić rekao je da je stanje tragično i tužno.

– Takav je položaj i novinara i same profesije. Vlast čvrsto drži pod kontrolom veliku većinu medija. Zaposleni u medijima pod konstantnim su pritiskom, a pri tome im se i prijeti preko društvenih mreža. Vlast od tih problema okreće glavu jer im ovakvo stanje odgovara. Nažalost, ne vidim da bi se uskoro nešto moglo promijeniti nabolje. Ne reagira ni EU, koji neovisnim medijima pruža deklarativnu podršku i tu sve staje pa tako izostaje konkretna pomoć i podrška. Zbog Kosova Europa ne reagira ni na što što se događa u Srbiji pa tako ni na kršenje slobode novinarstva – zaključio je Mašić.