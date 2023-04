Goran Aleksić: Oprez, još ne znamo odluku Vrhovnog suda, ne postavljajte tužbene zahtjeve na krivim temeljima

Nakon što su tisuće građana koji imaju CHF kredite ili su nekad bili dužni u toj valuti na kućne adrese dobili pisma - ponude tvrtke Druga fundacija koja im nudi preuzimanje njihovih potraživanja prema bankama kako bi naplatili preplaćena potraživanja po kreditima, na upit o tome odgovorila je Hrvatska udruga banaka: "U proteklih nekoliko dana bankama se javljaju klijenti povodom dopisa koje zaprimaju od nepoznatih trećih osoba u vezi ponude za otkupom navodnih potraživanja ili zastupanja u sudskim postupcima vezanim uz CHF kredite. Klijenti bankama izražavaju uznemirenost zbog činjenice da nepoznate treće pravne osobe raspolažu s njihovim osobnim podacima kao i informacijama u vezi njihovih kreditnih obaveza, a koje su u pojedinim slučajevima i netočne. HUB ovim putem poziva na dodatan oprez prilikom davanja bilo kakvih podataka ili prijenosa navodnih potraživanja takvim subjektima. Naime, u skladu s važećim zakonskim okvirom postoji mogućnost da u slučaju neuspjeha u sudskom postupku, potrošač snosi troškove postupka suprotne strane, što može predstavljati značajan financijski rizik za potrošača" kažu u HUB-u.

Bankari dodaju da su se tijekom proteklih godina pojavljivale različite tvrtke sa sličnim inicijativama koje su nastojale ostvariti financijski profit za svoje osnivače. "Međutim, u ovim aktualnim slučajevima specifično je da se tvrtke samostalno javljaju potrošačima pritom koristeći osobne podatke o klijentima koji su navodno javno dostupni i za koje je dvojbeno smiju li uopće biti korišteni za ovakvu namjenu", ističu bankari koji s Drugom fundacijom, iza koje stoje konzultanti Marko Rakar i Vuk Vuković sa suradnicima, ne bi surađivali jer smatraju da je u Hrvatskoj 2015., na osnovi zahtjeva potrošača i u skladu sa zakonom, provedena konverzija kojom su bivši korisnici CHF kredita u potpunosti obeštećeni.

"Tijekom proteklih tjedana svjedočimo nizu javnih i medijskih istupa te različitih vrsta kampanja koje sustavno provode pojedine grupacije, udruge i interesne skupine povezane uz manji broj korisnika CHF kredita. Neovisno o tome, očekujemo da će suci Vrhovnog suda profesionalno i samostalno donositi odluke u skladu s prethodno iznesenim stajalištima jer bi u protivnom bila ugrožena ustavna načela trodiobe vlasti i vladavine prava što bi negativno utjecalo na razinu pravne i investicijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj", odvraćaju iz HUB-a.

Iako je Udruga Franak načelno pozdravila inicijativu, također je pozvala i na oprez. Koordinator ekonomsko pravnog tima UF-a Goran Aleksić istaknuo je: "S jednim oprezom, jer ne znam kakvu pravnu ekipu općenito ima ta tvrtka, mogu reći da to može biti dobro za sve one koji ne žele preuzeti stvari u svoje ruke, jer ipak najbolji posao financijski jest kada ga obavljamo samostalno. Moglo bi se na taj način ipak ostvariti veće obeštećenje od mojih relativno pesimističnih prognoza o maksimalno 50 do 70 posto mogućih tužbi. Moram upozoriti pokretače toga projekta da ne postoji nikakva odluka Vrhovnog suda, jer Rakar spominje nekakvu odluku Vrhovnog suda iz prosinca, i da će se na vrijeme prilagoditi te povećati tužbene zahtjeve ako se odluka promijeni. Nema, dakle, nikakve odluke Vrhovnog suda, imamo tek priopćenje o tome kako je prošlo glasanje. Nakon toga sudska evidencija je stornirala cijeli postupak, i sve kreće ispočetka", kaže Aleksić te dodaje da nitko ne zna kakva će biti nova odluka, a oni iz Udruge Franak ne odustaju od punog obeštećenja potrošača, a u konačnici ne odustaju niti od ništetnosti cijelih ugovora.

"Kad se postavlja tužbeni zahtjev on se mora postaviti tako da potrošač traži puno obeštećenje, a tek alternativno se može tražiti ono što je izglasano u prosincu, za svaki slučaj. Unaprijed postavljati stvari na krivim temeljima jest loše, i potrošačima poručujem da se svakako jave Udruzi Franak sa svojim pitanjima, i mi ćemo im pojasniti njihova prava. Sve informacije o tužbama potrošači mogu pronaći na stranici https://tuzbe.udrugafranak.hr/", kaže Aleksić.