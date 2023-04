Šou u Beogradu: Šef Informera pompozno otišao u zatvor. Oglasio se i Vučić: Mislio sam da je to šala

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik srpskog tabloida Informer, danas je otišao na odsluženje zatvorske kazne od šest mjeseci. Ova kazna je Vučićeviću izrečena jer nije želio platiti kaznu od 200.000 dinara zbog klevete. Kazna mu je određena jer je odbio platiti kaznu koju mu je sud presudio zbog uvreda nanesenih novinaru Jugoslavu Ćosiću.

- Mnogi su rekli da neću biti osuđen, da neću otići u zatvor, ali evo, ja sam se pojavio. Odmah po dolasku obavijestit ću zatvorsku upravu da stupam u štrajk glađu do ispunjenja zahtjeva. Imam dva zahtjeva. Prvi je revizija procesa po kojem sam osuđen zbog verbalnog delikta, a drugi dekriminalizacija dijela uvrede. Ja idem u zatvor za sve novinare i sve građane. Po tom zakonu, svaki novinar i građanin može da bude osuđen za tvit. Paradoksalna situacija je da je dekriminalizirana kleveta i onda može da se dogodi da netko slaže nešto o meni, ja ga opsujem i onda ja idem u zatvor - rekao je Vučićević danas ispred Okružnog zatvora.

U danima prije odlaska u zatvor Vučićević je govorio kako se u srpskim sudovima ne sudi po zakonu i pravdi nego politički te da je i on osuđen po nalogu određenih centara moći kao i da ga neki suci mrze politički. Prozvao je medije, UNS i NUNS rekavši da ga nisu podržali te se zapitao koliko će još ljudi otići u zatvor ako ovo postane praksa.

U danima prije odlaska u zatvor Vučićević je gotovo svakodnevno gostovao po raznim televizijskim emisijama gdje je govorio o razlozima svoga odlaska u zatvor. Niti to nije bilo dovoljno pa je na dan kada je odlazio na zatvorsku kaznu tamo priredio pravi spektakl gdje ga je dočekala masa novinara. Okupile su se i pristalice koje su protiv njegovog odlaska u zatvor ali i oni koji su za. Mogli su se vidjeti i razni transparenti poput „Dobrodošao, stižu drugari uskoro“, „Vučko, stiže i Vučić“, „Konačno“…

Tabloid Informer poznat je kao medij koji je privržen SNS-u i Aleksandru Vučiću što se i ne krije kroz razne tekstove, a posebno naslove. U Informeru je postala uobičajena praksa da se svi oni koji govore protiv vladajućih naziva bagrom, šljamom, izdajicama… U isto vrijeme su čelnici hrvatske države često nazivani ustašama, zločincima i slično.

Povodom odlaska Vučićevića u Zatvor oglasio se i sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao kako je mislio da je to neslana šala te da je pozvao sinoć Dragana J. Vučićevića telefonom. Rekao je i da je vidio da je on odlučan da svoj prosvjed izrazi na taj način. Govoreći povodom odlaska Vučićevića u zatvor rekao je kako je u nekoliko navrata isticao da ne želi da se miješa u rad pravosuđa, ali i kazao kako se neki ljudi u pravosuđu presudom uredniku Informera žele dodvoriti „onima koji dolaze“, misleći na opoziciju, kao i da je vjerojatno na djelu i utjecaj stranaca.

- Mnogo čudnih stvari ima u našem pravosuđu, dodvoravanja… Loše je za zemlju da urednik Informera ide u zatvor. Rekao sam mu, uplatit ću ja, nije problem, to mi je jedna plata, ali je on rekao da mu je to važno jer hoće da dokaže svoje principe. Odlazak Vučićevića će loše da odjekne kod naših građana – rekao je Vučić.

Međutim, presuda po kojoj Vučićević ide u zatvor nije jedina koja prijeti Vučićeviću. Njega je radi uvreda tužila i novinarka N1 televizije Žaklina Tatalović. -Dakle, on (Vučićević) u zatvor ne ide ni zbog kakve presude. Presuda je za uvredu Jugoslava Ćosića, nema nikakve veze sa mojom presudom, jer moja presuda stoji u ladici, a mene razvlači mjesec dana u svim tim medijima koju su njemu dostupni – rekla je Tatalović.

Pojasnila je da je vlasnik Informera prije godinu dana osuđen na novčanu kaznu od 200.000 dinara zbog uvreda koje joj je u dužem vremenskom periodu, tijekom 2020. godine, upućivao putem društvenih mreža. Međutim, presuda nikada nije izašla iz suda, niti nije uručena Vučićeviću, tako da nije niti postala izvršna. Podsjetila je ona nije jedina koju je Vučićević javno vrijeđao te da svi oni jedino zaštitu mogu potražiti na sudu. -Ja sam otišla na sud da niti jedna druga žena ne bi trpjela ono što sam je prolazila 2020. godine. Ne vjerujem da Vučićević svojim ukućanima, kako sam kaže, „tepa“ tako što im govori: „Bolesna hejterko“, „zlo sa N1“… To nije tepanje, to su uvrede na moj račun – kazala je Tatalović.

