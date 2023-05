FOTO Gdje na grah? Gužve za besplatnu porciju, u Zagrebu od prošle godine i novost na meniju

Proslava 1. maja nemoguća je bez porcije graha. Mnogi gradovi organizirali su besplatne porcije za svoje sugrađane. Gužve za besplatne obroke su od ranih jutarnjih sati. U Zagrebu, Tomislav Tomašević tvrdi da će graha biti dosta za sve. "Građani komentiraju da je recept za grah dobar ove godine. Bit će dosta za sve. Mora biti. Nisam netko tko će sam skuhati grah i reći da je to moj recept, ja to ne radim, poštujem da drugi rade to bolje od mene. Na meni je da im zahvalim na tome", rekao je zagrebački gradonačelnik. Objasnio je da se grah priprema po receptu od prošle godine koji se svidio građanima jer je zdraviji i finiji.

Na tradicionalnoj proslavi u Maksimiru i ove godine dijele se i štrukle. Tomašević je rekao da su se na prošlogodišnjoj proslavi pokazale kao pun pogodak. Podijelit će ih se oko 20.000, dok će grah biti raspoređen u 30.000 porcija. Kasnije u Maksimiru nastupaju Zdenka Kovačiček, Jimmy Stanić i Drago Diklić.

Prigodno obilježavanje Grad Osijek organizira na lijevoj obali Drave kod katakombi, a za tu prigodu članovi Udruge majstori kotlića Slavonije i Baranje pripremit će 2500 porcija graha, koje će se besplatno dijeliti građanima. Gradonačelnik Ivan Radić sa suradnicima pridružit će se sugrađanima te sudjelovati u tradicionalnoj podjeli graha, a zajedničko blagovanje počelo je u 11 sati. Za prigodni praznički program iz gradskoga proračuna osigurano je 4000 eura. "Proslava u Varaždinu održava se na Kupalištu na Dravi, a program je počeo već u 8.30 sati tradicionalnim budnicama. Službeni dio programa na Dravi počeo je u 10 sati, a građane uz zabavni program očekuje i 6000 porcija tradicionalnog prvomajskog graha. Ove godine, Grad Varaždin prvi put u sklopu proslave organizira i humanitarnu tombolu čiji prihod je namijenjen Zakladi solidarnosti Grada Varaždina. Prisutnima će se u 12 sati obratiti gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj.

Obilježavanje 1. svibnja u Rijeci organizira gradski SDP na Trsatu, odnosno Parku kod Trsatske gradine od 10 do 18 sati. Pripremili su razne aktivnosti, a kulturno zabavni program počeo je u 11.30. Prisutnima će se obratiti predsjednik gradske organizacije SDP Rijeka Marko Filipović, župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina te, između ostalih, potpredsjednica SDP Hrvatske Sabina Glasovac. Ručak za posjetitelje počinje u 13.30 sati. U Splitu se tradicionalna proslava održava na Marjanu, a bogat program počeo je u 11 sati na pozornici amfiteatra ispred ZOO vrta. Podjela prvosvibanjskog "fažola" će početi u 12 sati, nakon čega se nastavlja zabavni program.

Nakon tradicionalne prvomajske budnice u kojoj je tisuće motora tutnjavom kroz grad slavilo Praznik rada, u bjelovarskom parku dijelit će se oko 2000 porcija graha, 500 litara piva, a bit će i kolača. Graha ima i u Crikvenici, Čakovcu, Čazmi, Kastvu, Korivnici, Murskom Središću, Opatiji...