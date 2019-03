Gabrijela Žalac o slučaju koji trese HDZ

U zadnjih desetak dana ministrica regionalnog razvoja i EU fondova u Vladi RH Gabrijela Žalac na udaru je javnosti i medija. Prvo je imala prometnu nesreću u kojoj je automobilom naletjela na 10-godišnju djevojčicu koja je neoprezno pretrčavala cestu i koja je tom prigodom zadobila teške tjelesne ozljede.

Potom se saznalo i kako joj vozačka dozvola nije važeća gotovo tri godine. Desetak dana kasnije Žalac je opet na udaru, ali sada zbog luksuznog Mercedesa E klase koji je parkiran u dvorištu njezine obiteljske kuće u Vinkovcima, a koji nije prijavila u svojoj imovinskoj kartici.

Čiji je taj Mercedes koji je parkiran u vašem dvorištu?

To je automobil mojih roditelja koji su ga uzeli na leasing od tvrtke Josipa Stojanovića Jollyja. Uzeli su ga u siječnju. Ugovor je sklopljen na godinu dana kada će roditelji odlučiti hoće li zadržati automobil ili neće. To će biti njihov odabir i ja se u to ne želim miješati niti me to interesira. Medijski napisi kako mjesečno na ime najma automobila plaćamo 37.500 kuna čista su izmišljotina i neistina. Postoje svi podaci i dokazi i sve se može provjeriti.

>>Cijeli intervju pročitajte u tiskanom izdanju Večernjeg listu od četvrtka ili u našem e-izdanju

U sutrašnjem broju donosimo i sljedeće teme:

>>Dugi trag smrti: Nedostaje još samo presuda politici Beograda

>>Bura oko počasne titule: Hoće li Bandićevu doktoratu presuditi javni bunt

>>Plenkovićev problem: Nespretno balansiranje između Bleiburga i Jasenovca