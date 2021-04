U Zagrebu, Zagrebačkoj, Splitsko-dalmatinskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji kreće online nastava

Ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs uoči sjednice Vlade dao je izjavu vezanu uz cijepljenje prosvjetnih djelatnika, kao i prelazak dviju županija na C model nastave od ponedjeljka.

Kaže kako su kampanju za cijepljenje prosvjetnih radnika već proveli u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali kako je odaziv tamo bio samo 20 posto. Ipak, ministar se nada da će ova nova kampanja za cijepljenje povećati interes za cijepljenje među prosvjetnim radnicima.

"Mi želimo da se procijepe u prvom redu odgojiteljice, odgojitelji i svi ostali prosvjetni djelatnici. Kad se pokrene kampanja cijepljenja, doznat će se tko se želi cijepiti. Ne možete narediti nekome cijepljenje", rekao je Fuchs u izjavi novinarima.

Govoreći o epidemiološkoj situaciji i održavanju nastave uživo u školama, Fuchs je rekao kako se i dalje sve dogovara s lokalnim stožerima i da se taj pristup pokazao vrlo učinkovit.

"Mi smo na ovaj način uspjeli 78 posto ukupne nastave održati licem u lice. Uskoro ćemo ćemo u dogovoru s Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom uspostaviti uvjete da učenici prijeđu na online nastavu odnosno na C model nastave kako bismo utjecali na trenutačnu epidemiološku situaciju. Danas imamo 241 učenika koji je pozitivan, ali svejedno ćemo prijeći na C model", kazao je ministar dodavši da će od ovakve odluke biti izuzeti samo učenici nižih razreda osnovnih škola te maturanti.

Iz Grada Zagreba su izvijestili da će se nastava u osnovnim i srednjim školama od 12. do 16. travnja će se organizirati po sljedećim modelima:

za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola te za učenike završnih razreda srednjih škola prema modelu A,

za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola te za učenike ostalih razreda srednjih škola prema modelu C, odnosno na daljinu,

u glazbenim školama prema modelu A i to samo individualna nastava instrumenta za sve učenike.

U međuvremenu je dodatno stigla vijest iz Splitsko-dalmatinske županije o prelasku na online nastavu.

"Zbog trenutačne epidemiološke situacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji i preporuka epidemiološke službe županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te nakon obavljenih konzultacija sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i nadležnim Ministarstvom znanosti i obrazovanja, održavanje nastave za učenike osnovnih i srednjih škola i studente Sveučilišta u Splitu provodit će se po modelu „C” odnosno bit će nastava online. Ova odluka vrijedi za sve osim najmlađih, učenika razredne nastave osnovnih škola (1. do 4. razreda) gdje će se nastava održavati po modelu „A” odnosno neposredno u školi. Također, obustavlja se održavanje praktične nastave u školskim objektima", priopćio je Stožer SDŽ-a.

Nadalje, od ponedjeljka 12. travnja, nastava u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija održavat će se po modelu C, odnosno online, osim za niže razrede i maturante, priopćeno je u četvrtak iz Ureda župana Vukovarsko-srijemske županije.

„Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju u Vukovarsko-srijemskoj županiji poveznu s epidemijom koronavirusa, u skladu s preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, donosi se Odluka o način održavanja nastave nakon proljetnog odmora školske godine 2020/202 za školske ustanove kojima je županija osnivač“, navodi se u priopćenju.

Sukladno odluci, učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola, kao i učenici završnih razreda srednjih škola nastavu pohađaju u školama, a učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola te učenici 1. do 3. razreda srednjih škola nastavu pohađaju on-line. Odluka se očinje primjenjivati od 12. travnja, do izmjene ili dopune.