Fuchs popustio i smanjio satnicu, obvezni dio nastave trajat će najdulje do 14 sati

Umjesto do 15 sati, učenici razredne nastave u cjelodnevnoj školi, koja u eksperimentalnu fazu ulazi od sljedeće školske godine, bit će najdulje do 14 sati. Tako je ministar pokleknuo pred kritikama, što je dovelo i do smanjivanja satnice u obveznom programu A2, onom potpomognutog i obogaćenog učenja, pa se sada satnica s dosadašnjih šest sati u razrednoj nastavi, odnosno pet u predmetnoj nastavi smanjuje na četiri obvezna nastavna sata, a dosadašnja dva izborna sata povećavaju se na četiri izborna nastavna sata u razrednoj, odnosno u predmetnoj nastavi. Drugim riječima, povećano je vrijeme izbornog i dobrovoljnog sudjelovanja djece i učitelja u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima – programu B.

Iako je ministar Fuchs uvjeren kako se i ovakvom izmjenom mogu ostvariti ciljevi cjelodnevne nastave, a to je da sva djeca imaju jednake uvjete i jednaku šansu da s profesorima i učiteljima dodatno prolaze gradivo koje nisu razumjeli tijekom A1 dijela programa pa da ga usvajaju dodatno u sklopu A2 programa, napravio je ustupak zbog kojeg nije ni trebao uvoditi cjelodnevnu nastavu – mogao je tek promijeniti satnice i iskoristiti fondove EU za infrastrukturu škola pa uvesti samo jednosmjensku nastavu kao revolucionarni pothvat našeg obrazovnog sustava. Iako, reakcija sustava bila bi mu ista.

Sustav je ministru rekao ne, nisu svi za dodatni rad, nisu svi za inicijativu da doista promijene obrazovni sustav, a ministar je sustavu na "ne" odgovorio tetošenjem. Naime, promijenjeno je i zaduženje učitelja razredne i predmetne nastave pa su njihove obveze u razredu ostale iste ili čak manje u odnosu na dosadašnju satnicu. Učiteljima razredne nastave koji imaju prvašića tjedno zaduženje iznosit će 23 nastavna sata – 18 sati nastave, četiri potpore i sat razrednika. Učiteljima koji imaju razredne odjele u II., III., IV. razredu obvezno tjedno zaduženje iznosi 21 nastavni sat, odnosno u 4. razredu promjenjivo zbog različitih praksi zaduživanja glazbene kulture. Dakle, samo se učiteljima u prvim razredima povećao obujam posla. Pritom će se za predviđeno obvezno tjedno zaduženje odgojno-obrazovnim radom svim učiteljima razredne nastave isplatiti 20 posto mjesečnog dodatka na osnovnu plaću svih 12 mjeseci tijekom svake od četiri godine eksperimentalnog programa cjelodnevne škole.

Profesorima predmetne nastave tjedno zaduženje iznosit će od 20 do 22 nastavna sata u obveznom A1 programu. Sada je u odnosu na prvu ponudu promijenjen i dodatak za razredništvo koje je dobrovoljno – umjesto najavljenih 2,5 posto, taj je dodatak sada uvećan na pet posto. Pet posto dodatka dobit će i profesori i učitelji koji budu sudjelovali u programu B1 izvannastavne aktivnosti. Svi nastavnici i profesori dobit će u eksperimentalnoj provedbi i fiksni dodatak od 4,5 posto.

